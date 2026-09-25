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निकाय चुनाव से पहले बंगाल भाजपा में बड़ा फेरबदल, संगठन से मंत्रियों की छुट्टी; किसे मिली अहम जिम्मेदारी?

By Jagran News Edited By: Garima Singh
Published: Fri, 25 Sep 2026 09:20 PM (IST)

आगामी निकाय चुनाव से पहले बंगाल भाजपा ने अपने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। 'एक व्यक्ति, एक पद' सिद्धांत ...और पढ़ें

बंगाल भाजपा ने निकाय चुनाव से पहले संगठन में बड़ा फेरबदल किया

बंगाल भाजपा ने निकाय चुनाव से पहले संगठन में बड़ा फेरबदल किया

HighLights

  1. बंगाल भाजपा ने निकाय चुनाव से पहले संगठन में बड़ा फेरबदल किया

  2. 'एक व्यक्ति, एक पद' नीति के तहत मंत्रियों को हटाया गया

  3. युवा व महिला मोर्चा समेत कई पदों पर नए चेहरे नियुक्त

राज्य ब्यूरो. कोलकाता। बंगाल में आगामी निकाय चुनाव से पहले प्रदेश भाजपा नेतृत्व ने अपने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य द्वारा शुक्रवार को नई टीम यानी पूर्ण प्रदेश कमेटी की घोषणा के साथ ही महिला व युवा मोर्चा समेत कई संगठनात्मक पदों पर व्यापक बदलाव किया गया है और नए चेहरों को जिम्मेदारी दी गई है।

सात सांगठनिक जिलों के अध्यक्षों को भी बदला गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार में मंत्री बनने के बाद संगठनात्मक पदों पर बने कई अन्य नेताओं को भी ‘एक व्यक्ति, एक पद’ के सिद्धांत के तहत संगठन की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है।

इसमें उद्योग मंत्री तापस राय, शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पाल, उच्च शिक्षा मंत्री जगन्नाथ चटर्जी और खेल मंत्री डॉ. इंद्रनील खान जैसे नेता शामिल हैं, जिन्हें संगठनात्मक पदों से हटा दिया गया है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, यह बदलाव भाजपा की ‘एक व्यक्ति, एक पद’ नीति के तहत किया गया है। गुरुवार शाम नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार की बैठक हुई थी।

इसके अगले ही दिन प्रदेश संगठन में व्यापक बदलाव की घोषणा की गई। पार्टी सूत्रों के अनुसार निकाय चुनाव से पहले संगठन को नए सिरे से मजबूत करना भी फेरबदल का प्रमुख कारण है।

चार प्रमुख मोर्चों के नेतृत्व में भी बदलाव

पार्टी द्वारा जारी सूची के अनुसार, प्रदेश कमेटी में पांच नए उपाध्यक्ष, चार नए प्रदेश सचिव व एक नए महासचिव बनाए गए हैं। प्रदेश भाजपा ने अपने चार प्रमुख मोर्चों के नेतृत्व में भी बदलाव किया है।

लंबे समय से भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के प्रदेश अध्यक्ष पद पर काबिज रहे बेहला पश्चिम से विधायक व मंत्री डा इंद्रनील खां की जगह हावड़ा के आमता के विधायक अमित सामंत को इस पद पर नियुक्त किया गया है।

वहीं, फाल्गुनी पात्रा के स्थान पर अभिनेत्री अंजना बसु को महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। धनंजय घोष को ओबीसी मोर्चा की कमान जबकि बिस्वजीत बिस्वास को एसटी मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है।

पुराने महासचिवों में चार को रखा गया बरकरार

पुराने महासचिवों में चार को यानी लाकेट चटर्जी, सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो, सांसद सौमित्र खां और शशि अग्निहोत्री को उनके पद पर बरकरार रखा गया है।

पांच प्रदेश महासचिवों में नए चेहरे के रूप में सिर्फ बापी गोस्वामी की जगह बिजन गोस्वामी को शामिल किया गया है। वहीं, जादवपुर की विधायक शरबरी मुखोपाध्याय को राज्य सचिव पद से हटा दिया गया है।

12 उपाध्यक्षों में दार्जिलिंग के सांसद को किया गया शामिल

नई टीम में 12 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसमें विधायक संजय सिंह और दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्ट को भी शामिल किया गया है। इनके अलावा मनोज पाण्डे, प्रबल राहा, अनिंद्य बनर्जी, पूर्व सांसद देवश्री चौधरी, अमिताभ राय, तनुजा चक्रवर्ती, फाल्गुनी पात्र, रमापद दास, विद्यासागर चक्रवर्ती व अनंत देव अधिकारी को प्रदेश उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है।

वहीं, विधायक दीपांजन गुहा, महादेव सरकार, शिंटू सेनापति, मोहन शर्मा, विभा मजुमदार, संजय वर्मा, सोनाली मुर्मू, अजीत दास, अनल विश्वास, नीलांजन अधिकारी और शंकर चक्रवर्ती को प्रदेश सचिव बनाया गया है।

संगठन महासचिव पद पर अमिताभ चक्रवर्ती को बरकरार रखा गया है। वहीं, प्रदेश कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी केदाराशीष बापट को जबकि संयुक्त कोषाध्यक्ष विद्यासागर मंत्री व प्रवीण अग्रवाल बनाए गए हैं।

भाजपा सूत्रों के अनुसार फेरबदल में क्षेत्रीय और सामाजिक प्रतिनिधित्व को भी ध्यान में रखा गया है। बारासात, बनगांव, श्रीरामपुर, आरामबाग, मेदिनीपुर, बर्द्धमान और कटवा संगठनात्मक जिलों के अध्यक्ष भी बदले गए हैं।