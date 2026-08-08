कपड़ा नहीं, चरित्र बदलो... अवैध वसूली पर बंगाल के भाजपा अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं को सख्त संदेश
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कार्यकर्ताओं को अवैध वसूली और अनुशासनहीनता के खिलाफ सख्त चेतावनी दी, कहा 'कपड़ा नहीं, चरित्र बदलो'। ...और पढ़ें
HighLights
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को 'चरित्र बदलने' को कहा।
अवैध वसूली, सिंडिकेट पर 'जीरो टॉलरेंस' नीति अपनाई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने अवैध वसूली में शामिल कार्यकर्ताओं की सूची मांगी।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में राजनीतिक गर्मी के बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने पार्टी कार्यकर्ताओं को सख्त संदेश देते हुए साफ कहा कि जनता ने 'कपड़ा बदलने' के लिए वोट नहीं दिया, बल्कि अंदर के व्यक्ति को बदलने की उम्मीद की है।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि अगर पार्टी के भीतर अनुशासनहीनता या भ्रष्ट आचरण दिखा, तो उसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
शमिक ने विशेष रूप से अवैध वसूली, सिंडिकेट और तौलाबाजी के खिलाफ सख्त रुख दोहराया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इस मुद्दे पर ‘जीरो टालरेंस’ नीति अपनाई है और पहले भी कई बार कार्यकर्ताओं को सुधारने के लिए चेतावनी दी जा चुकी है। उनका इशारा उन आरोपों की ओर था, जिनमें कुछ नए जुड़े कार्यकर्ताओं पर तृणमूल जैसी कार्यशैली अपनाने का आरोप लग रहा है।
पार्टी के अंदर 'तृणमूलीकरण' स्वीकार नहीं
शमिक ने कहा कि पार्टी के भीतर 'तृणमूलीकरण' किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व तृणमूल नेताओं के साथ घुलने-मिलने और टिकट की राजनीति करने पर उन्होंने नाराजगी जताई और साफ कहा कि यह पार्टी के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है।
शमिक ने यह भी चेतावनी दी कि सत्ता के अहंकार में कोई भी नेता या कार्यकर्ता अगर जनता के खिलाफ जाएगा, तो उसका परिणाम बेहद खतरनाक हो सकता है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने 'अंडा थेरेपी' जैसे घटनाक्रमों का उदाहरण देते हुए कहा कि जनता का गुस्सा कभी भी दिशा बदल सकता है। इस बयान के जरिए भाजपा नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि पार्टी खुद को एक अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन के रूप में स्थापित करना चाहती है।
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अवैध वसूली पर मुख्यमंत्री ने विरोधी दल से मांगी विधानसभा-वार सूची
दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत बनर्जी ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें निर्देश दिया है कि वे विधानसभा क्षेत्रवार उन नए भाजपा कार्यकर्ताओं की सूची तैयार करें, जो कथित रूप से तोलाबाजी यानी अवैध वसूली और दबाव की राजनीति में शामिल हैं।
सूत्रों के अनुसार, नवान्न में हुई बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से उठा। आरोप है कि चुनाव के बाद बड़ी संख्या में तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल हुए कुछ कार्यकर्ता पुराने तौर-तरीकों को नहीं छोड़ पाए हैं और स्थानीय स्तर पर लोगों पर आर्थिक दबाव बना रहे हैं।
ऋतब्रत ने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि कानून सबके लिए समान है और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने विपक्ष से कहा कि वे ठोस प्रमाण के साथ सूची सौंपें, ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
बैठक में यह भी सामने आया कि इन घटनाओं से तृणमूल के कार्यकर्ताओं में असंतोष और भय का माहौल बन रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई करेगा।
इस घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है, जहां विपक्ष और सत्ता—दोनों को भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी-अपनी भूमिका निभाने की चुनौती दी गई है।
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