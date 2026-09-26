बंगाल भाजपा में बड़ा संगठनात्मक बदलाव: सजल घोष बने प्रदेश प्रवक्ता, 'एक व्यक्ति-एक पद' पर जोर

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के रविवार से शुरू हो रहे दो दिवसीय बंगाल दौरे से ठीक पहले प्रदेश भाजपा में संगठनात्मक फेरबदल का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को प्रदेश कमेटी, विभिन्न मोर्चों और सात संगठनात्मक जिलों के अध्यक्षों में बदलाव के बाद शनिवार को पार्टी ने जिला स्तर पर भी बड़े बदलाव किए।

प्रदेश भाजपा ने 43 संगठनात्मक जिलों के लिए नियुक्त किए गए प्रभारियों की सूची जारी की है। इसके साथ ही बरानगर से भाजपा विधायक सजल घोष को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए प्रदेश प्रवक्ताओं की सूची में शामिल किया गया है।

हाल तक ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे शुभेंदु सरकार को मालदा विभाग का सह-संयोजक बनाया गया है। पार्टी का कहना है कि संगठन में बदलाव करते समय ‘एक व्यक्ति-एक पद’ की नीति पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

मोर्चों से लेकर जिलों तक नए चेहरों को जिम्मेदारी इससे एक दिन पहले प्रदेश भाजपा में व्यापक फेरबदल किया गया था। युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद से राज्य सरकार में मंत्री डॉ. इंद्रनील खां को हटाकर उनकी जगह विधायक अमित सामंत को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इसी तरह महिला मोर्चा की अध्यक्ष फाल्गुनी पात्र की जगह अंजना बसु को नया अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं, ओबीसी मोर्चा की कमान धनंजय घोष और एसटी मोर्चा की जिम्मेदारी विश्वजीत विश्वास को सौंपी गई है। प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य के नेतृत्व में शुक्रवार को घोषित नई प्रदेश कमेटी में कई बदलाव किए गए हैं। मंत्री पद संभाल रहे अग्निमित्रा पाल, तापस राय और शंकर घोष को संगठनात्मक पदों से हटाया गया है। पार्टी ने इसे ‘एक व्यक्ति-एक पद’ की नीति के अनुरूप बदलाव बताया है।