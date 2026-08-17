वसूली व कटमनी के विरुद्ध सख्त हुई बंगाल भाजपा, जारी किया 10-सूत्री दिशानिर्देश

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में भाजपा नेताओं की वसूली व कटमनी (कमीशन) लेने की लगातार मिल रहीं शिकायतों को देखते हुए पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने सख्त रवैया अख्तियार किया है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि इस पर लगाम कसने के लिए 10-सूत्री दिशानिर्देश जारी किया गया है, जिसके जरिए उन्हें संयमित, अनुशासित व भ्रष्टाचार से दूर रहने की हिदायत दी गई है।

बंगाल भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने मंत्री-विधायक व पार्टी नेताओं को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि सत्ता में आने पर मनमानी करने की छूट किसी को नहीं मिलेगी। वसूली, कटमनी और पार्टी विरोधी गतिविधियों को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, दोष प्रमाणित होने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पार्टी की छवि खराब करने वाले नेताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी।

उन्होंने आगे कहा कि पार्टी में 208 विधायक हैं। 20-25 चले भी जाएं तो सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा। राज्य की जनता ने तृणमूल कांग्रेस के विरुद्ध भाजपा को जीत दिलाई है। किसी विधायक या कार्यकर्ता की व्यक्तिगत शक्ति या प्रभाव के कारण भाजपा को जीत नहीं मिली है।