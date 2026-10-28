कोलकाता और शांतिनिकेतन में 25 नवंबर से सजेगा बंगाल बिएनाले, दो जनवरी 2027 तक चलेगा कला महोत्सव

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कला महोत्सव ‘बंगाल बिएनाले’ का दूसरा संस्करण 25 नवंबर से अगले साल दो जनवरी तक कोलकाता और शांतिनिकेतन में आयोजित होगा।

इस दौरान ऐतिहासिक इमारतों, संग्रहालयों, कला दीर्घाओं और वैकल्पिक कला स्थलों पर देश-विदेश के कलाकारों की कृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। इस बार की मुख्य थीम ‘बनलता’ है, जिसके जरिए दबे इतिहास, प्रकृति से जुड़ाव, प्रतिरोध और सामूहिक अस्तित्व जैसे विषयों को कला के माध्यम से सामने लाया जाएगा।