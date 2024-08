'दीदी को अपराधी प्यारे' नड्डा का ममता बनर्जी पर हमला, BJP ने क्यों बुलाया बंगाल बंद; आज क्या-क्या ठप? 10 Points

इसी दौरान उन प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। भाजपा का कहना है कि ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो रहा था, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर बिना बात के बलपूर्वक कार्रवाई हुई।

#WATCH | BJP's 12-hour 'Bengal Bandh': Drivers of Government bus in Howrah seen wearing helmets



A bus driver says, "Today is bandh, so we are wearing helmets..." pic.twitter.com/b5GHHD4Ocq