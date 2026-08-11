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    बुधवार को बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र, कोलकाता-हावड़ा में वार्डों के परिसीमन से संबंधित विधेयक किए जाएंगे पेश

    By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 07:47 PM (IST)

    बंगाल विधानसभा का बुधवार को विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें कोलकाता और हावड़ा नगर निगमों में वार्डों के परिसीमन से संबंधित दो विधेयक पेश किए जाएंगे। ...और पढ़ें

    बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र। (आइएएनएस)

    बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र। (आइएएनएस)

    HighLights

    1. बंगाल विधानसभा का बुधवार को विशेष एक दिवसीय सत्र।

    2. कोलकाता-हावड़ा नगर निगमों में वार्ड परिसीमन विधेयक पेश होंगे।

    3. आगामी निकाय चुनावों की तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण कदम।

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल विधानसभा का बुधवार को एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है। इसमें कोलकाता और हावड़ा नगर निगमों के वार्डों के परिसीमन से संबंधित दो अलग-अलग विधेयक पेश किए जाएंगे। मंगलवार को विधानसभा की कार्य मंत्रणा (बीए) समिति की बैठक के बाद इसकी जानकारी दी गई।

    विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) रथींद्र बोस की अध्यक्षता में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में बुधवार को विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में सदन में होने वाली कार्यवाही को अंतिम रूप दिया गया।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह 11 बजे से शुरू होने वाला विशेष सत्र महज दो घंटे का होगा। इसमें कोलकाता व हावड़ा नगर निगमों में वार्डों के परिसीमन से संबंधित दो अलग-अलग विधेयक पेश किए जाएंगे। दोनों विधेयकों पर चर्चा के लिए एक-एक घंटे का समय रखा गया है। शुरुआत में हावड़ा नगर निगमों में वार्डों के परिसीमन से संबंधित विधेयक पेश किए जाएंगे, जिसपर एक घंटे चर्चा होगी।

    इसके बाद कोलकाता नगर निगम में वार्डों की संख्या 144 से बढ़ाकर 209 करने वाला विधेयक पेश किया जाएगा। विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी सदन में मौजूद रहेंगे। प्रस्तावित बदलावों को आगामी निकाय चुनाव की तैयारियों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

    कोलकाता में 65 वार्ड बढ़ेंगे

    प्रस्ताव के अनुसार, कोलकाता नगर निगम में वार्डों की संख्या मौजूदा 144 से बढ़ाकर 209 की जाएगी। यानी यहां 65 नए वार्ड बढ़ाने का प्रस्ताव है। विधायी प्रक्रिया पूरी होने के बाद संशोधित वार्ड संरचना को अधिसूचित कर परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

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    वहीं, हावड़ा नगर निगम में भी वार्डों की संख्या 50 से बढ़ाकर 68 करने का प्रस्ताव है। यानी यहां 18 वार्ड बढ़ाए जाएंगे। दोनों नगर निगमों में वार्डों की संख्या में बदलाव के बाद नए सिरे से परिसीमन का रास्ता साफ होगा। राज्य सरकार की ओर से प्रस्तावित बदलावों के लागू होने के बाद कोलकाता और हावड़ा में निकाय चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना है।