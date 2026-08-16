बंगाल: पत्थर कारोबारी टुल्लू मंडल मामले में बड़ी कार्रवाई, TMC नेता अनुब्रत मंडल के पूर्व अंगरक्षक गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बीरभूम के पत्थर कारोबारी टुल्लू मंडल से जुड़े मामले में तृणमूल कांग्रेस नेता अनुब्रत मंडल के पूर्व अंगरक्षक सहगल हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

बोलपुर स्थित उसके फ्लैट पर शनिवार को शुरू हुई तलाशी और पूछताछ करीब 22 घंटे चली। इसके बाद रविवार आधी रात उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसे सिउड़ी अदालत में पेश किया, जहां सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार सहगल के फ्लैट से 12.84 लाख रुपये नकद, करीब 800 ग्राम सोना और 150 से अधिक जमीन के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इसके अलावा अरब और पाकिस्तान की मुद्राएं भी मिली हैं। पुलिस ने सभी दस्तावेज और अन्य सामान जब्त कर लिया है। टुल्लू मंडल के खिलाफ दर्ज मामले की जांच के दौरान सहगल के कथित कनेक्शन का पता चलने के बाद पुलिस ने बोलपुर बाइपास इलाके में स्थित उसके फ्लैट पर छापा मारा था।

जांचकर्ताओं का प्रारंभिक अनुमान है कि अनुब्रत मंडल के करीबी होने के कारण इलाके में सहगल का प्रभाव था और इसी प्रभाव का इस्तेमाल टुल्लू के कारोबार में मदद के लिए किया जाता था। फ्लैट से बड़ी संख्या में जमीन के दस्तावेज मिलने को भी जांच में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।