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बंगाल: पत्थर कारोबारी टुल्लू मंडल मामले में बड़ी कार्रवाई, TMC नेता अनुब्रत मंडल के पूर्व अंगरक्षक गिरफ्तार

By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar
Updated: Sun, 16 Aug 2026 07:08 PM (IST)

अनुब्रत मंडल के पूर्व अंगरक्षक सहगल हुसैन को पत्थर कारोबारी टुल्लू मंडल से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया है। उसके फ्लैट से 12.84 लाख नकद, 800 ग्राम सोना और 150 से अधिक जमीन के दस्तावेज बरामद हुए हैं।

अनुब्रत मंडल का पूर्व अंगरक्षक गिरफ्तार।

अनुब्रत मंडल का पूर्व अंगरक्षक गिरफ्तार।

HighLights

  1. अनुब्रत के पूर्व अंगरक्षक सहगल हुसैन को गिरफ्तार किया गया।

  2. फ्लैट से 12.84 लाख नकद और 800 ग्राम सोना मिला।

  3. 150 से अधिक जमीन के दस्तावेज भी जब्त किए गए।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बीरभूम के पत्थर कारोबारी टुल्लू मंडल से जुड़े मामले में तृणमूल कांग्रेस नेता अनुब्रत मंडल के पूर्व अंगरक्षक सहगल हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

बोलपुर स्थित उसके फ्लैट पर शनिवार को शुरू हुई तलाशी और पूछताछ करीब 22 घंटे चली। इसके बाद रविवार आधी रात उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसे सिउड़ी अदालत में पेश किया, जहां सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार सहगल के फ्लैट से 12.84 लाख रुपये नकद, करीब 800 ग्राम सोना और 150 से अधिक जमीन के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इसके अलावा अरब और पाकिस्तान की मुद्राएं भी मिली हैं।

पुलिस ने सभी दस्तावेज और अन्य सामान जब्त कर लिया है। टुल्लू मंडल के खिलाफ दर्ज मामले की जांच के दौरान सहगल के कथित कनेक्शन का पता चलने के बाद पुलिस ने बोलपुर बाइपास इलाके में स्थित उसके फ्लैट पर छापा मारा था।

जांचकर्ताओं का प्रारंभिक अनुमान है कि अनुब्रत मंडल के करीबी होने के कारण इलाके में सहगल का प्रभाव था और इसी प्रभाव का इस्तेमाल टुल्लू के कारोबार में मदद के लिए किया जाता था। फ्लैट से बड़ी संख्या में जमीन के दस्तावेज मिलने को भी जांच में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

टुल्लू मंडल के मामले में कुछ दिन पहले उसके रिश्तेदार मिनार मंडल के घर से 28.50 करोड़ रुपये नकद और 15 किलो सोना बरामद किया गया था। इसके बाद से पुलिस टुल्लू की तलाश कर रही है, लेकिन वह अब तक फरार है। उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी है।