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बारुईपुर में शराब-गांजे के विरोध पर भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों में तोड़फोड़, पांच घायल

By Jagran News Edited By: Shubham Tiwari
Published: Sun, 20 Sep 2026 09:17 PM (IST)

शराब और गांजे की महफिल का विरोध करने पर दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों पर ...और पढ़ें

शराब-गांजे के विरोध पर भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों में तोड़फोड़ (यह तस्वीर AI की मदद से बनाई गई है।)

शराब-गांजे के विरोध पर भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों में तोड़फोड़ (यह तस्वीर AI की मदद से बनाई गई है।)

HighLights

  1. शराब और गांजे की महफिल का विरोध करने पर हमला।

  2. भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों में तोड़फोड़, महिलाएं भी मारपीट का शिकार।

  3. घटना में पांच लोग घायल, पुलिस जांच और बल तैनात।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता । शराब और गांजे की महफिल लगाए जाने का विरोध करने को लेकर शनिवार रात दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर में विवाद बढ़ गया। आरोप है कि कुछ लोगों ने भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों में हमला कर तोड़फोड़ की और महिलाओं से मारपीट की। घटना में पांच लोग घायल हुए हैं।

घटना बारुईपुर थाना क्षेत्र के हाड़दह ग्राम पंचायत के दक्षिण कुराली इलाके की है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में नियमित रूप से शराब और गांजे की महफिल लगती थी। इसका कई बार विरोध किया गया था। शनिवार रात इसे बंद कराने को लेकर फिर विरोध हुआ।

आरोप है कि इसके बाद विजय नस्कर और मनोजीत नस्कर कुछ लोगों के साथ पहुंचे और चुनिंदा भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों में हमला किया। स्थानीय लोगों ने हमलावरों के पास आग्नेयास्त्र होने का भी दावा किया है।

उनका यह भी आरोप है कि हमलावरों ने खुद को हिंदुत्ववादी संगठन का सदस्य बताया था। हालांकि, स्थानीय भाजपा नेतृत्व ने घटना से किसी भी तरह का संबंध होने से इन्कार किया है। हमले में घायल पांच लोगों को घुटियारी शरीफ अस्पताल ले जाया गया।

भाजपा के बारुईपुर पूर्व-5 मंडल के आइटी सेल प्रभारी सुब्रत नस्कर ने आरोप लगाया कि विजय और मनोजीत ने भाजपा को बदनाम करने के उद्देश्य से हमला कराया। पीड़ितों की ओर से बारुईपुर थाने में लिखित शिकायत दी गई है।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपितों की तलाश में अभियान चलाया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में पुलिस और केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है।