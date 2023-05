Train Derail: पश्चिम बंगाल में बेपटरी हुई बर्धमान-बंडेल लोकल ट्रेन, मौके पर पहुंचे अधिकारी

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल में बुधवार की रात को एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बता दें कि बुधवार की रात करीब 9 बजकर 20 मिनट पर बर्धमान के शक्तिगढ़ रेलवे स्टेशन के पास बर्धमान-बंडेल लोकल ट्रेन पटरी से उतर गई। रेलवे के संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है।

West Bengal | Bardhaman-Bandel local train derailed yesterday at around 9.20 pm near Saktigarh Railway Station, Bardhaman. Concerned officials rushed to the spot. Details awaited. pic.twitter.com/13788djN2y