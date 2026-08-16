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​​​​​बंगाल: बांकुड़ा में CJP कार्यकर्ता के पिता की हत्या मामले में भाजपा नेता समेत आठ गिरफ्तार

By Jagran News Edited By: Naveen Kumar
Updated: Sun, 16 Aug 2026 09:43 PM (IST)

बांकुड़ा के इंदास में कॉकरोच जनता पार्टी कार्यकर्ता के पिता की पीट-पीटकर हत्या के मामले में स्थानीय भाजपा नेता सहित आठ लोग गिरफ्तार किए गए हैं।

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HighLights

  1. CJP कार्यकर्ता के पिता की पीट-पीटकर हत्या।

  2. स्थानीय भाजपा नेता सहित आठ लोग गिरफ्तार।

  3. मृतक की पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के बांकुड़ा जिले के इंदास में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के एक कार्यकर्ता के पिता की पीट-पीटकर हत्या के मामले में पुलिस ने स्थानीय भाजपा नेता समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। मृतक की पत्नी हसीना बेगम की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की।

पुलिस के अनुसार, 13 अगस्त की रात इंदास थाना क्षेत्र के करिशुंडा गांव में एक समूह ने सीजेपी कार्यकर्ता शेख अब्दुल हाफिज के घर पर हमला किया। आरोप है कि हमलावरों ने लाठी, राड और सब्बल से हमला किया।

हाफिज किसी तरह घर के भीतर चले गए, लेकिन हमलावरों ने उनके पिता शेख मोहम्मद माफिक को बुरी तरह पीटा। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद गंभीर रूप से घायल माफिक को अस्पताल ले जाया गया।

दिल्ली आंदोलन से लौटने के बाद घर पर हमला

स्थानीय सूत्रों के अनुसार हाफिज 19 जुलाई को दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में शामिल हुए थे और 27 जुलाई को गांव लौटे थे। 13 अगस्त को पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर वह करिशुंडा पश्चिमपाड़ा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई की स्थिति देखने पहुंचे थे।

आरोप है कि इसके बाद स्थानीय स्तर पर विवाद हुआ और उसी रात उनके घर पर हमला किया गया। माफिक की हालत बिगड़ने पर 15 अगस्त को उन्हें बर्द्धमान मेडिकल कालेज अस्पताल में स्थानांतरित किया गया, जहां शनिवार रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई।

मृतक की पत्नी ने हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की

मृतक की पत्नी ने रविवार दोपहर इंदास थाने में शिकायत दर्ज कर 10-15 हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शिकायत में पांच लोगों के नाम भी दिए गए थे।

इसके बाद पुलिस ने पहले से हिरासत में लिए गए आठ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान शेख आजाद, श्रीकांत माझी, प्रशांत रुईदास, रोहित माझी, बाबलू माझी, संतु माझी, टिंकू केवड़ा और अष्टम माझी के रूप में हुई है।

इनमें अष्टम माझी को स्थानीय भाजपा नेता बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, मारपीट, हमला और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मामले में कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने घटना में भाजपा की भूमिका से इनकार किया।