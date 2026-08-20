कोलकाता के होटल में आग लगने से बांग्लादेशी पत्रकार, उनकी पत्नी और 4 साल के बेटे की मौत

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। अपनी पत्नी के इलाज के लिए भारत आए बांग्लादेशी पत्रकार देबाशीष दत्ता और उनके परिवार के लिए यह यात्रा एक दुखद घटना में बदल गई। वे मध्य कोलकाता के एक होटल में लगी आग में मारे गए नौ लोगों में शामिल थे।

मंगलवार देर रात मिर्जा गालिब स्ट्रीट पर स्थित 'शिखा इन' होटल में आग लगने से दत्ता उनकी पत्नी अफसाना शिरमिन उनके चार साल के बेटे स्वर्णशीष और अफसाना के पिता अकरम अली की मौत हो गई। यह परिवार 3 अगस्त को भारत आया था।

पुलिस ने बताया कि दत्ता, उनकी पत्नी और बेटा अफसाना के इलाज के लिए बेंगलुरु गए थे, जबकि अकरम अली कोलकाता में ही रुके हुए थे। वे तीनों बेंगलुरु से लौटे और मिर्जा गालिब स्ट्रीट पर 15G पते वाले होटल में ठहरे।

कुश्तिया जिले के अरुआपारा के रहने वाले दत्ता ने बांग्लादेश में 'आजकेर पत्रिका' और 'आजकेर आलो' समेत कई अखबारों के साथ काम किया था। इस जोड़े के दो बच्चे थे। उनकी आठ साल की बेटी बांग्लादेश में ही थी और उनके साथ यात्रा नहीं कर रही थी।

यात्रा के दौरान दत्ता के सोशल मीडिया पोस्ट अब परिवार के साथ बिताए आखिरी दिनों की एक मार्मिक झलक दिखाते हैं। सोमवार शाम को अपनी आखिरी फेसबुक पोस्ट में, शहर में 13 दिन बिताने के बाद उन्होंने लिखा, बेंगलुरु बाय-बाय।