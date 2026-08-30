सीमा पार किडनी तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, कोलकाता में बांग्लादेशी तस्कर गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल पुलिस के एसटीएफ ने सीमा पार किडनी तस्करी गिरोह से जुड़े एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान रसेल अहमद के रूप में हुई है। उसे शनिवार देर रात कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके बागुईआटी से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उसे बिधाननगर सिटी पुलिस के बिधाननगर दक्षिण थाने को सौंप दिया गया।

जांच में सामने आया है कि रसेल को वर्ष 2024 में भी किडनी तस्करी गिरोह में संलिप्तता के आरोप में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस समय जांचकर्ताओं को पता चला था कि वह अवैध रूप से भारत में दाखिल हुआ था। उसने आधार कार्ड तथा पैन कार्ड समेत भारतीय पहचान संबंधी दस्तावेज भी हासिल कर लिए थे। वह लंबे समय से बंगाल में किराये के मकान में रह रहा था और किडनी तस्करी के नेटवर्क का संचालन कर रहा था।

गरीब युवकों को बनाता था निशानाएसटीएफ को हाल ही में गिरफ्तार किए गए प्रभास मंडल से पूछताछ के दौरान रसेल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी। प्रभास को 18 अगस्त को एक पीड़ित युवक के पिता की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।

जांच में पता चला कि गिरोह आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के युवकों को नौकरी का लालच देकर दूसरे राज्यों में ले जाता था। वहां उनकी किडनी निकाल ली जाती थी और बदले में उन्हें बेहद कम रकम दी जाती थी।