बंगाल पंचायत चुनाव: TMC कार्यकर्ताओं पर हमले अच्छे संकेत नहीं, विरोधी दलों की सांगठनिक शक्ति बढ़ने की ओर इशारा

बंगाल की राजनीति पर करीब से नजर रखने वाले एक वर्ग का कहना है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए सत्ताधारी पार्टी के लिए यह अच्छा संकेत नहीं है। इससे पता चलता है कि राज्य में विरोधी दलों की सांगठनिक शक्ति बढ़ रही है। वे अब सत्ताधारी पार्टी को जवाब दे पा रहे हैं। धीरे-धीरे यह वोटों में भी तब्दील होगा।

बंगाल पंचायत चुनाव में TMC कार्यकर्ताओं पर हमले अच्छे संकेत नहीं

राज्य ब्यूरो, कोलकाता: पंचायत चुनाव के मतदान के दौरान सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी हमले का शिकार होना पड़ा। कई जगहों पर उनकी जमकर पिटाई हुई। चुनावी हिंसा में तृणमूल के कुछ कार्यकर्ताओं की मौत भी हुई है। मतदान के बाद खुद तृणमूल की ओर से संवाददाता सम्मेलन कर यह स्वीकार किया गया कि चुनावी हिंसा के सबसे ज्यादा शिकार उसी के कार्यकर्ता हुए हैं। बंगाल की राजनीति पर करीब से नजर रखने वाले एक वर्ग का कहना है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए सत्ताधारी पार्टी के लिए यह अच्छा संकेत नहीं है। इससे पता चलता है कि राज्य में विरोधी दलों की सांगठनिक शक्ति बढ़ रही है। वे अब सत्ताधारी पार्टी को जवाब दे पा रहे हैं। धीरे-धीरे यह वोटों में भी तब्दील होगा। बंगाल का राजनीतिक इतिहास देखें तो जब-जब सत्ताधारी पार्टी के लोगों को विरोधी दलों के हाथों मार पड़ी है, तब-तब राज्य की राजनीति महत्वपूर्ण मोड़ पर आकर खड़ी हुई है। 2008 के पंचायत चुनाव के समय तत्कालीन सत्ता पर काबिज वामदलों के विभिन्न नेता-कार्यकर्ताओं को तत्कालीन विपक्षी दल तृणमूल के नेता-कार्यकर्ताओं के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। उस चुनाव में पूर्व मेदिनीपुर एवं दक्षिण 24 परगना जिला परिषद में तृणमूल ने जीत दर्ज की थी और वहीं से ममता बनर्जी की पार्टी का उत्थान शुरू हुआ था। उसके अगले साल हुए लोकसभा चुनाव में वामदलों को सीटों का नुकसान हुआ और फिर 2011 में हुए विधानसभा चुनाव में तृणमूल ने 34 वर्षों के वाममोर्चा शासन का सफाया करके बंगाल में अपनी सरकार बनाई थी और तब से अब तक सत्ता के सिंहासन पर जमी हुई है। 2008 के पंचायत चुनाव में पहली बार यह संकेत मिला था कि वाममोर्चा अजेय नहीं है। उसे भी हराया जा सकता है। तो क्या अब तृणमूल का सिंहासन भी डोलने लगा है? सियासी विश्लेषकों का एक वर्ग हालांकि इससे इससे सहमत नहीं है। उनका कहना है कि 15 साल पहले की परिस्थितियों से अभी के हालात की तुलना करना बेमानी है।15 साल पहले विरोधी दल का नेतृत्व ममता बनर्जी कर रही थी, जो विभिन्न जन आंदोलनों से उभरी थी। दूसरा, ममता को उस समय कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, जिससे वाम विरोधी वोट एक तरफ हो गए थे।

