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बंगाल: अशोकनगर से कच्चे तेल का व्यावसायिक उत्पादन शुरू, हल्दिया भेजी गई पहली खेप

By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
Updated: Fri, 28 Aug 2026 09:52 PM (IST)

बंगाल के अशोकनगर में व्यावसायिक स्तर पर कच्चे तेल का उत्पादन शुरू हो गया है, जिसकी पहली खेप हल्दिया भेजी गई।

(यह तस्वीर एआई की मदद से बनाई गई है)

(यह तस्वीर एआई की मदद से बनाई गई है)

HighLights

  1. अशोकनगर में कच्चे तेल का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हुआ।

  2. पहली खेप 1,200 लीटर हल्दिया के लिए रवाना।

  3. ओएनजीसी 5-6 और कुएं खोदने की तैयारी में।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के अशोकनगर में व्यावसायिक स्तर पर कच्चे तेल का उत्पादन शुरू हो गया है। शुक्रवार को बैगाछी तेल क्षेत्र से 1,200 लीटर कच्चे तेल की पहली खेप टैंकर के जरिये हल्दिया के लिए रवाना की गई।

नारियल फोड़कर और हरी झंडी दिखाकर अशोकनगर के विधायक डॉ. सुमय हीरा ने टैंकर को रवाना किया। इस अवसर पर ओएनजीसी के निदेशक (एक्सप्लोरेशन) ओम प्रकाश सिन्हा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।

ओएनजीसी के अनुसार, फिलहाल संबंधित कुएं से प्रतिदिन करीब 20 क्यूबिक मीटर कच्चे तेल का उत्पादन हो रहा है। कुएं से पानी के साथ निकलने वाले तेल को सेपरेटर और ईटीपी के जरिये अलग व शुद्ध करने के बाद रिफाइनरी भेजा जा रहा है।

इससे पहले एक कुएं में उत्पादन शुरू हुआ था, लेकिन तकनीकी समस्या के कारण उसे रोकना पड़ा था। समस्या दूर करने के बाद अब फिर उत्पादन शुरू किया गया है।

ओएनजीसी ने क्षेत्र में नए सिरे से खोजबीन भी की है, जिसमें और तेल मिलने की संभावना सामने आई है। ओएनजीसी के निदेशक ओम प्रकाश सिन्हा ने कहा कि अशोकनगर क्षेत्र में उनकी शुरुआती उम्मीद से अधिक तेल भंडार मौजूद है। नए कुएं में उत्पादन अच्छा होने से आने वाले दिनों में उत्पादन और बढ़ने की उम्मीद है।

इसी संभावना को देखते हुए ओएनजीसी क्षेत्र में पांच-छह और कुएं खोदने की तैयारी कर रही है।

उल्लेखनीय है कि अशोकनगर के बैगाछी में वर्ष 2018 में पहली बार तेल मिलने का पता चला था। वर्ष 2020 में परीक्षण के तौर पर एक कुएं से करीब 375 बैरल कच्चा तेल निकाला गया था।

विशेषज्ञों के अनुसार, गुणवत्ता के लिहाज से यहां मिलने वाले कच्चे तेल की तुलना मुंबई हाई के तेल से की जा सकती है।