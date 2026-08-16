बंगाल में आशीष बनर्जी की मौत पर तृणमूल के दोनों गुटों में घमासान, भाजपा ने उठाया आत्महत्या पर सवाल

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। पूर्व मंत्री और विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष आशीष बनर्जी की मौत ने तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रहे राजनीतिक संघर्ष को और तेज कर दिया है। 74 वर्षीय आशीष बनर्जी का शव रविवार सुबह बीरभूम के रामपुरहाट स्थित घर के पास पार्टी कार्यालय में फंदे से लटकता मिला था।

घटनास्थल से एक नोट भी मिला है। हालांकि पत्र की प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस इसकी लिखावट समेत अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। नोट में आशीष ने अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं बताया है और राजनीति में आने को लेकर अफसोस जताने की बात सामने आई है। इसी के आधार पर मौत को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। विभिन्न दलों के नेताओं ने यह भी सवाल उठाया है कि मौत से पहले आशीष पर किसी तरह का दबाव, धमकी या सार्वजनिक अपमान तो नहीं हुआ था।

तृणमूल के दोनों गुट आमने-सामने ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल के बागी गुट ने आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में हुए भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों का खामियाजा उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी भुगतना पड़ा, जिन पर व्यक्तिगत रूप से कोई आरोप नहीं था। ऋतब्रत ने दावा किया कि आशीष पार्टी नेतृत्व को कई बार बता चुके थे कि बहुत कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई।

दूसरी ओर, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल खेमे ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आशीष को राजनीतिक और सामाजिक रूप से बदनाम करने का माहौल बनाया गया। तृणमूल विधायक कुणाल घोष ने दावा किया कि आशीष सामाजिक बदनामी के दबाव को झेल नहीं सके और उनकी मौत के पीछे कथित उकसावे की भी जांच होनी चाहिए।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 2026 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल के खराब प्रदर्शन के बाद आशीष पर ऋतब्रत खेमे के साथ जाने का दबाव था। तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आशीष के निधन पर शोक जताते हुए भाजपा और मीडिया के एक वर्ग पर लगातार बदनाम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दशकों तक सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और सादगी से रहने वाले आशीष की छवि पर अभियान का असर जांच का विषय होना चाहिए।

भाजपा ने उठाया आत्महत्या पर सवाल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि घटनास्थल से मिले कथित सुसाइड नोट की हस्तलिपि का सत्यापन कराया जाएगा। उन्होंने पुलिस को यह जांच करने का निर्देश दिया कि क्या उन्हें किसी तरह की धमकी दी गई थी। उन्होंने तृणमूल के भ्रष्ट तत्वों की ओर से संभावित धमकी की आशंका की भी जांच की बात कही।