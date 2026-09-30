बीरभूम में अनुब्रत मंडल के सामने तृणमूल कार्यालय में तोड़फोड़, तीन युवक हिरासत में

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद पहली बार बुधवार को सिउड़ी के तृणमूल कार्यालय पहुंचे ऋतब्रत गुट के तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल के सामने तीन युवकों ने तोड़फोड़ की।

सिउड़ी पुराने बस स्टैंड के पास स्थित पार्टी कार्यालय में अचानक पहुंचे युवकों ने लाठी और पेड़ की मोटी डाल से तोड़फोड़ शुरू कर दी। घटना के दौरान अनुब्रत को मामूली चोट लगने की बात सामने आई है। पुलिस ने तीनों युवकों को हिरासत में लिया है।

अनुब्रत स्थानीय नेताओं से बातचीत कर पार्टी कार्यालय की स्थिति का जायजा ले रहे थे। इसी दौरान तीन युवक अंदर घुस आए और एसी, कांच की खिड़कियों, टेबल-कुर्सियों के साथ अनुब्रत के सामने रखी कांच की मेज भी तोड़ दी।