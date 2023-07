Panchayat Elections In Bengal: बंगाल में चुनावी हिंसा में एक और हत्या, 23 दिनों में गईं 13 जानें

यह घटना शनिवार देर रात बसंती थाना के फुलमालंच गांव की है। मृतक की पहचान जियाउल मोल्ला (40) के रूप में हुई है। इसी के साथ पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद से बीते 23 दिनों में हिंसा में मौत का आंकड़ा बढ़कर 13 हो गया है। इस घटना से इलाके में भारी तनाव है। भारी संख्या में पुलिस बल रात से ही घटनास्थल पर मौजूद है।

दक्षिण 24 परगना के बसंती में तृणमूल के दो गुटों में संघर्ष में गई एक कार्यकर्ता की जान

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद बंगाल में एक तरफ जहां पंचायत चुनाव के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती पर अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है, दूसरी तरफ मतदान से पहले हिंसा का दौर जारी है। इसी क्रम में अब दक्षिण 24 परगना जिले के बसंती इलाके में चुनाव प्रचार को लेकर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों में हुए संघर्ष के बाद एक युवा कार्यकर्ता की कथित रूप से गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से इलाके में भारी तनाव यह घटना शनिवार देर रात बसंती थाना के फुलमालंच गांव की है। मृतक की पहचान जियाउल मोल्ला (40) के रूप में हुई है। इसी के साथ पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद से बीते 23 दिनों में हिंसा में मौत का आंकड़ा बढ़कर 13 हो गया है। इस घटना से इलाके में भारी तनाव है। भारी संख्या में पुलिस बल रात से ही घटनास्थल पर मौजूद है। दोनों गुटों के बीच तीखी नोकझोंक बताया जा रहा है कि शनिवार शाम में प्रचार को लेकर दोनों गुटों के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। उस वक्त पुलिस ने जाकर स्थिति संभाल लिया। इसके बाद देर रात फिर माहौल गरमा गया। स्थानीय लोगों का दावा है कि उसी दौरान तृणमूल कार्यकर्ता जियाउल अपने घर जा रहा था तभी अचानक फायरिंग हुई और उसके सिर पर गोली जा लगी। वह जमीन पर गिर पड़ा। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भाजपा प्रत्याशी पर बम फेंकने की घटना आई सामने इधर, इस घटना पर स्थानीय तृणमूल विधायक सौकत मोल्ला ने कहा कि हमलावर चाहे किसी भी पार्टी के हो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। उधर, हुगली जिले के जंगीपारा में पंचायत समिति के भाजपा प्रत्याशी पर बम फेंकने की घटना सामने आई है। आरोप है कि दो बम फेंके गये, हालांकि बम फटा नहीं, जिसके कारण जान बच गई। हमले का आरोप तृणमूल पर है। गौरतलब है कि आठ जून को चुनाव की घोषणा के बाद से ही विभिन्न जिलों में हिंसा की लगातार घटनाएं सामने आ रही है। इससे पहले नामांकन के दौरान दक्षिण 24 परगना के भांगड़ में तृणमूल व आइएसएफ के बीच संघर्ष में दोनों दलों के तीन कार्यकर्ताओं की मौत हुई थी।

