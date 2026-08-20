अन्नपूर्णा योजना की नहीं मिली राशि, गुस्साई महिलाओं ने पंचायत कार्यालय में जड़ा ताला
दक्षिण 24 परगना के मगराहाट की धामुआ पंचायत में अन्नपूर्णा योजना की राशि न मिलने से नाराज महिलाओं ने पंचायत कार्यालय में ताला जड़ दिया।
HighLights
अन्नपूर्णा योजना की राशि न मिलने पर महिलाओं का प्रदर्शन।
दक्षिण 24 परगना के पंचायत कार्यालय में महिलाओं ने ताला जड़ा।
आवेदन फेंकने के आरोप पर प्रशासन ने जांच का आश्वासन दिया।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। अन्नपूर्णा योजना की राशि खाते में नहीं आने से नाराज दक्षिण 24 परगना के मगराहाट की धामुआ पंचायत की महिलाओं ने बुधवार को पंचायत कार्यालय में ताला जड़ दिया।
प्रदर्शनकारी महिलाओं ने आरोप लगाया कि उन्होंने योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन सही तरीके से भरकर पंचायत में जमा किए थे, लेकिन उन आवेदनों की जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने के बजाय कथित तौर पर उन्हें तालाब में फेंक दिया गया। इसके कारण पात्र होने के बावजूद उनके खातों में योजना की राशि नहीं पहुंची।
महिलाओं ने पंचायतकर्मियों को रात तक कार्यालय में रोके रखा। उनका कहना था कि 17 अगस्त से पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि पहुंचनी शुरू हो गई है, लेकिन धामुआ पंचायत की महिलाओं को अब तक इसका लाभ नहीं मिला।
प्रशासन की ओर से कहा गया है कि योजना के पात्र सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जिन लाभार्थियों के खाते में राशि नहीं पहुंची है, उनके मामले की जांच की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि पूरे राज्य में महिलाओं के खातों में चरणबद्ध तरीके से अन्नपूर्णा योजना की राशि भेजी जाएगी और इसमें तीन-चार दिन लग सकते हैं। इसी बीच कुलपी में योजना की राशि मिलने पर महिलाओं ने जुलूस निकालकर खुशी जताई और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के प्रति आभार व्यक्त किया।
पोर्टल पर देख सकेंगे आवेदन की स्थिति
अन्नपूर्णा योजना का पोर्टल अब खुल गया है। बुधवार से आवेदक ऑनलाइन अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। आवेदन अस्वीकृत होने पर दोबारा आवेदन का अवसर भी उपलब्ध है। यदि किसी अपात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिलने की शिकायत है तो पोर्टल के माध्यम से इसकी जानकारी दी जा सकती है। इसके लिए शिकायतकर्ता को संबंधित मामले की सटीक जानकारी देनी होगी।