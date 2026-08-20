अन्नपूर्णा योजना की नहीं मिली राशि, गुस्साई महिलाओं ने पंचायत कार्यालय में जड़ा ताला

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। अन्नपूर्णा योजना की राशि खाते में नहीं आने से नाराज दक्षिण 24 परगना के मगराहाट की धामुआ पंचायत की महिलाओं ने बुधवार को पंचायत कार्यालय में ताला जड़ दिया।

प्रदर्शनकारी महिलाओं ने आरोप लगाया कि उन्होंने योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन सही तरीके से भरकर पंचायत में जमा किए थे, लेकिन उन आवेदनों की जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने के बजाय कथित तौर पर उन्हें तालाब में फेंक दिया गया। इसके कारण पात्र होने के बावजूद उनके खातों में योजना की राशि नहीं पहुंची।

महिलाओं ने पंचायतकर्मियों को रात तक कार्यालय में रोके रखा। उनका कहना था कि 17 अगस्त से पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि पहुंचनी शुरू हो गई है, लेकिन धामुआ पंचायत की महिलाओं को अब तक इसका लाभ नहीं मिला।

प्रशासन की ओर से कहा गया है कि योजना के पात्र सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जिन लाभार्थियों के खाते में राशि नहीं पहुंची है, उनके मामले की जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि पूरे राज्य में महिलाओं के खातों में चरणबद्ध तरीके से अन्नपूर्णा योजना की राशि भेजी जाएगी और इसमें तीन-चार दिन लग सकते हैं। इसी बीच कुलपी में योजना की राशि मिलने पर महिलाओं ने जुलूस निकालकर खुशी जताई और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के प्रति आभार व्यक्त किया।