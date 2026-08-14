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    नेताजी पर विवादित टिप्पणी पड़ी भारी, 'बंग विभूषण' अवॉर्ड छिनने के बाद बैकफुट पर आए BJP सांसद अनंत महाराज; मांगी माफी

    By Digital Desk Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 11:11 AM (IST)

    राज्य सरकार द्वारा बंग विभूषण सम्मान वापस लिए जाने के बाद अनंत महाराज ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर अपनी अपमानजनक टिप्पणियों के लिए माफी मांगी। ...और पढ़ें

    अनंत महाराज ने नेताजी पर टिप्पणी के लिए मांगी माफी (फाइल फोटो- ANI)

    अनंत महाराज ने नेताजी पर टिप्पणी के लिए मांगी माफी (फाइल फोटो- ANI)

    HighLights

    1. नेताजी पर अपमानजक टिप्पणी को लेकर राज्य सरकार ने गुरुवार को अनंत महाराज से वापस ले लिया था बंग विभूषण सम्मान 

    2. अनंत महाराज ने कहा- किसी को मानसिक आघात पहुंचा हो तो उन्हें खेद है

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता । नेताजी सुभाषचंद्र बोस को लेकर लगातार की जा रही कथित अपमानजक टिप्पणियों के मामले में आखिरकार भाजपा के राज्यसभा सदस्य व कूचबिहार के राजवंशी नेता नागेंद्र नाथ राय उर्फ अनंत महाराज ने माफी मांग ली है।

    राज्य सरकार द्वारा गुरुवार को उनसे बंग विभूषण सम्मान वापस लिए जाने के बाद देर रात उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो जारी कर अपने बयान पर खेद जताया।

    वीडियो संदेश में अनंत महाराज ने नेताजी के प्रति सम्मान जताते हुए कहा कि बोस के संबंध में मेरे अनिच्छित कुछ बयानों से किसी को मानसिक रूप से कोई आघात पहुंचा हो तो उसके लिए मैं हृदय से दुखी हूं।

    नेताजी को लेकर दिया था विवादित बयान

    मालूम हो कि हाल के दिनों में नेताजी सुभाषचंद्र बोस को लेकर उनके बयानों पर राज्य में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नेताजी के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक बातें और प्रचार बंद करने को लेकर बुधवार को कड़ी चेतावनी दी थी।

    पुलिस ने की कार्रवाई

    मुख्यमंत्री की चेतावनी के बाद नेताजी के संबंध में आपत्तिजनक सामग्री इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किए जाने के मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। एक आरोपित के इंटरनेट मीडिया खाते से पुलिस ने 100 से अधिक पोस्ट भी हटाए।

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    सरकार ने वापस लिया अवार्ड

    गुरुवार को राज्य सरकार ने अनंत महाराज से बंग विभूषण सम्मान वापस ले लिया था। इसके बाद रात में अनंत महाराज का माफी मांगते हुए वीडियो सामने आया। अनंत महाराज को पूर्ववर्ती ममता बनर्जी सरकार ने इस साल फरवरी में बंग विभूषण अवार्ड दिया था।

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