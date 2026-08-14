नेताजी पर विवादित टिप्पणी पड़ी भारी, 'बंग विभूषण' अवॉर्ड छिनने के बाद बैकफुट पर आए BJP सांसद अनंत महाराज; मांगी माफी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता । नेताजी सुभाषचंद्र बोस को लेकर लगातार की जा रही कथित अपमानजक टिप्पणियों के मामले में आखिरकार भाजपा के राज्यसभा सदस्य व कूचबिहार के राजवंशी नेता नागेंद्र नाथ राय उर्फ अनंत महाराज ने माफी मांग ली है।

राज्य सरकार द्वारा गुरुवार को उनसे बंग विभूषण सम्मान वापस लिए जाने के बाद देर रात उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो जारी कर अपने बयान पर खेद जताया। वीडियो संदेश में अनंत महाराज ने नेताजी के प्रति सम्मान जताते हुए कहा कि बोस के संबंध में मेरे अनिच्छित कुछ बयानों से किसी को मानसिक रूप से कोई आघात पहुंचा हो तो उसके लिए मैं हृदय से दुखी हूं।

नेताजी को लेकर दिया था विवादित बयान मालूम हो कि हाल के दिनों में नेताजी सुभाषचंद्र बोस को लेकर उनके बयानों पर राज्य में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नेताजी के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक बातें और प्रचार बंद करने को लेकर बुधवार को कड़ी चेतावनी दी थी।

पुलिस ने की कार्रवाई मुख्यमंत्री की चेतावनी के बाद नेताजी के संबंध में आपत्तिजनक सामग्री इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किए जाने के मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। एक आरोपित के इंटरनेट मीडिया खाते से पुलिस ने 100 से अधिक पोस्ट भी हटाए।

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