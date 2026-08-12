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    भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बंगाल जाएंगे अमित शाह, संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी

    By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 07:41 PM (IST)

    अमित शाह 20 अगस्त को बंगाल में भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कोलकाता आ सकते हैं। ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. अमित शाह 20 अगस्त को कोलकाता आएंगे।

    2. बंगाल भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे।

    3. प्रशासनिक समीक्षा और संगठनात्मक बदलाव पर चर्चा।

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 अगस्त को कोलकाता आ सकते हैं। प्रस्तावित तीन दिवसीय दौरे में 21 और 22 अगस्त को उनके कई सरकारी और सांगठनिक कार्यक्रम होने की संभावना है।

    सूत्रों के अनुसार, शाह राज्य सचिवालय नवान्न जाकर राज्य प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं। इसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की प्रगति की समीक्षा हो सकती है।

    बंगाल में चार मई को सत्ता परिवर्तन हुआ था और 15 वर्षों से चली आ रही तृणमूल सरकार के बाद भाजपा सरकार बनी थी। 19 अगस्त को सरकार के 100 दिन पूरे होंगे।

    शाह दौरे के दौरान नवान्न में प्रशासनिक बैठक की संभावना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें राज्य के शीर्ष अधिकारियों के साथ सरकार के कामकाज और विभिन्न योजनाओं की स्थिति पर चर्चा हो सकती है। हालांकि, दौरे का अंतिम कार्यक्रम अभी तय होना बाकी है।

    संगठन में बदलाव पर भी होगी चर्चा

    अमित शाह बंगाल भाजपा की कोर कमेटी और राज्य समिति की विस्तारित बैठक में भी शामिल हो सकते हैं। सत्ता में आने के बाद भाजपा संगठन में अनुशासन को लेकर लगातार सख्ती कर रही है।

    निचले स्तर पर वसूली और पार्टी विरोधी गतिविधियों की शिकायतों के बीच अब तक 250 से अधिक कार्यकर्ताओं को निलंबित किए जाने की बात सामने आई है।

    संगठन के स्तर पर कार्रवाई की जिम्मेदारी संभाल रहे कई जिलाध्यक्षों के प्रदर्शन पर भी सवाल उठे हैं। ऐसे में बंगाल भाजपा नेतृत्व जिला स्तर पर बड़े बदलाव की तैयारी में है।

    सूत्रों के अनुसार, जल्द ही 12 से अधिक जिलाध्यक्षों को हटाया जा सकता है। इस स्थिति में शाह की मौजूदगी वाली कोर कमेटी और विस्तारित राज्य समिति की बैठक में संगठन के आगामी स्वरूप और जिला स्तर पर बदलाव को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होने की संभावना है।

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