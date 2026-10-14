दुर्गापूजा में अमित शाह का बंगाल दौरा तय, सप्तमी को पहुंचेंगे कोलकाता

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद पहली दुर्गापूजा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य के दौरे पर आएंगे। इस दौरान वह हावड़ा और कोलकाता के कई प्रमुख पूजा पंडालों में जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को इसकी पुष्टि की।

गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल दौरा तय मुख्यमंत्री ने बताया कि गृह मंत्री के 17 अक्टूबर को सप्तमी की रात कोलकाता पहुंचने का कार्यक्रम है। अगले दिन 18 अक्टूबर को वह दिनभर विभिन्न पूजा पंडालों का दौरा करेंगे। शुभेंदु के अनुसार, 18 अक्टूबर की सुबह गृह मंत्री सबसे पहले हावड़ा स्थित बेलूड़ मठ जाएंगे।

उनके कार्यक्रम में बेलूड़ मठ के अलावा बाली के देशबंधु क्लब, चेतला की 24 पल्ली पूजा और शोभाबाजार राजबाड़ी शामिल हैं। शोभाबाजार राजबाड़ी में कुछ समय बिताने के साथ गृह मंत्री के पूजा और आरती देखने का भी कार्यक्रम है।