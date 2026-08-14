बंगाल के अमित पी जावलगी बने NIA के IG, तीन IPS को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की अनुमति

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। शुभेंदु सरकार ने बंगाल कैडर के तीन वरिष्ठ आइपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की अनुमति दी है।

राज्य सरकार ने अमित पी जावलगी, बीवी चंद्र शेखर और अमनदीप को केंद्र में अपनी सेवाएं देने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी कर दिया है।

अमित पी जावलगी को मिली NIA में जिम्मेदारी

इस फेरबदल में 2006 बैच के आइपीएस अधिकारी अमित पी जावलगी को देश की प्रमुख जांच एजेंसी एनआइए में महानिरीक्षक (आइजी) पद पर नियुक्ति मिली है।

इससे पहले वह चंदननगर पुलिस कमिश्नर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे और अपनी उत्कृष्ट पुलिसिंग के लिए वर्ष 2025 में मेधावी सेवा पदक से सम्मानित भी हो चुके हैं। रासायनिक इंजीनियरिंग में स्नातक जावलगी के पास लगभग दो दशकों का लंबा और समृद्ध प्रशासनिक अनुभव है।