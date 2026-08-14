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बंगाल के अमित पी जावलगी बने NIA के IG, तीन IPS को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की अनुमति

By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
Updated: Fri, 14 Aug 2026 09:19 PM (IST)

पश्चिम बंगाल सरकार ने तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों - अमित पी जावलगी, बीवी चंद्र शेखर और अमनदीप को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की अनुमति दी है।

तीन वरिष्ठ आइपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की अनुमति दी

तीन वरिष्ठ आइपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की अनुमति दी

HighLights

  1. पश्चिम बंगाल के तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर।

  2. अमित पी जावलगी एनआईए में महानिरीक्षक (आईजी) नियुक्त किए गए।

  3. राज्य सरकार ने अधिकारियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किया।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। शुभेंदु सरकार ने बंगाल कैडर के तीन वरिष्ठ आइपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की अनुमति दी है।

राज्य सरकार ने अमित पी जावलगी, बीवी चंद्र शेखर और अमनदीप को केंद्र में अपनी सेवाएं देने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी कर दिया है।

अमित पी जावलगी को मिली NIA में जिम्मेदारी

इस फेरबदल में 2006 बैच के आइपीएस अधिकारी अमित पी जावलगी को देश की प्रमुख जांच एजेंसी एनआइए में महानिरीक्षक (आइजी) पद पर नियुक्ति मिली है।

इससे पहले वह चंदननगर पुलिस कमिश्नर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे और अपनी उत्कृष्ट पुलिसिंग के लिए वर्ष 2025 में मेधावी सेवा पदक से सम्मानित भी हो चुके हैं। रासायनिक इंजीनियरिंग में स्नातक जावलगी के पास लगभग दो दशकों का लंबा और समृद्ध प्रशासनिक अनुभव है।

सूची में शामिल अन्य अधिकारियों में 2009 बैच के आइपीएस बीवी चंद्र शेखर और 2014 बैच के अमनदीप भी शामिल हैं। वर्तमान में बिधाननगर पुलिस कमिश्नर में संयुक्त पुलिस आयुक्त (मुख्यालय) की जिम्मेदारी संभाल रहे चंद्र शेखर के पास खुफिया विंग और शहरी पुलिसिंग का लंबा अनुभव है।

वहीं, बीरभूम और पूर्व बर्द्धमान जिलों में पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य कर चुके अमनदीप ने जिला स्तर पर कानून व्यवस्था संभालने के साथ-साथ चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक के रूप में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई है।

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