राशन डीलरों का आरोप, चुनाव प्रचार के लिए उनकी दुकानों का इस्तेमाल कर रहा केंद्र; भाजपा ने नकारा

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। राशन डीलरों के एक वर्ग ने केंद्र सरकार पर चुनाव प्रचार के लिए उनकी दुकानों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ भाजपा ने इसे सिरे से नकारा है। इन राशन डीलरों का कहना है कि केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के अधीन फूड कारपोरेशन आफ इंडिया की ओर से निर्देश जारी कर कहा गया है कि 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' का प्रचार करना होगा। टीन की प्लेट में इस प्रकल्प का नाम लिखकर राशन दुकान में टांगकर रखना होगा। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर भी प्रचार करने को कहा गया है, हालांकि केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि निर्देश में प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाने का उल्लेख नहीं है। इस बारे में बंगाल के हुगली से भाजपा सांसद व संसद की खाद्य व आपूर्ति मंत्रालय की स्थाई कमेटी की चेयरपर्सन लाकेट चटर्जी ने कहा-'केंद्र सरकार कोरोना के समय से 80 करोड़ लोगों को निश्शुल्क खाद्य सामग्रियां प्रदान कर रही है। बंगाल सरकार की 'खाद्य साथी' योजना बंगाल के लोगों के लिए यह जानना जरूरी है कि केंद्र सरकार उन्हें क्या-क्या सेवाएं दे रही हैं। हमने राज्य की विभिन्न राशन दुकानों में जाकर देखा है कि वहां बंगाल सरकार की 'खाद्य साथी' योजना का लोगो वाले बोर्ड लगाकर प्रचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो खाद्यान्न दिया जाता है, उसका सारा खर्च केंद्र वहन करता है इसलिए लोगों को सूचित करने के लिए प्रकल्प का नाम बताने को कहा जा रहा है। संगठन के महासचिव विश्वंभर बसु का कहना आल इंडिया फेयर प्राइस शाप डीलर्स फेडरेशन ने केंद्र के इस निर्देश का विरोध किया है। संगठन के महासचिव विश्वंभर बसु ने कहा 2024 में होने वाले लोकसभा के लिए इस तरह का प्रचार किया जा रहा है। भाजपा चुनावी रणनीति के तहत राशन दुकानों का इस्तेमाल करना चाह रही है।

Edited By: Ashisha Singh Rajput