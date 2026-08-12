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    14 अगस्त की रात कोलकाता की सड़कों पर उतरेंगी मंत्री अग्निमित्रा पाल, महिलाओं की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए मार्च के एलान

    By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 08:34 PM (IST)

    स्वतंत्रता दिवस से पहले कोलकाता में महिला सुरक्षा का मुद्दा गरमा गया है। मंत्री अग्निमित्रा पाल ने 14 अगस्त की रात महिलाओं की पूर्ण स्वतंत्रता और सुरक ...और पढ़ें

    14 अगस्त की रात सड़कों पर उतरेंगी मंत्री अग्निमित्रा पाल।

    14 अगस्त की रात सड़कों पर उतरेंगी मंत्री अग्निमित्रा पाल।

    HighLights

    1. मंत्री अग्निमित्रा पाल 14 अगस्त को मार्च का नेतृत्व करेंगी।

    2. कोलकाता में महिलाओं की पूर्ण स्वतंत्रता और सुरक्षा हेतु मार्च।

    3. पिछली सरकार की महिला सुरक्षा नीतियों की कड़ी आलोचना।

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति और महिला सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। नगर एवं शहरी विकास राज्य मंत्री अग्निमित्रा पाल ने स्वतंत्रता से पहले यानी 14 अगस्त की रात कोलकाता में महिलाओं की पूर्ण स्वतंत्रता और सुरक्षा के अधिकार के समर्थन में एक बड़े मार्च का एलान किया है।

    उन्होंने शहर की तमाम महिलाओं को इस विरोध एवं जागरूकता मार्च में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने का खुला आह्वान किया है, साथ ही पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार की नीतियों पर भी जमकर भड़ास निकाली है।

    घोषित कार्यक्रम के अनुसार, आगामी 14 अगस्त की रात ठीक नौ बजे बालीगंज शिक्षा सदन स्कूल के सामने एक विशाल जनसमूह एकत्रित होगा।

    मंत्री अग्निमित्रा पाल के नेतृत्व में यह मार्च शुरू होकर गोलपार्क तक जाएगा और फिर वहां से वापस घूमकर बालीगंज शिक्षा सदन में पहुंचकर समाप्त होगा। मंत्री ने स्कूली छात्राओं से लेकर कामकाजी महिलाओं और मीडियाकर्मियों तक, शहर की हर वर्ग की महिला को इस मार्च में शामिल होने की अपील की है।

    इस मार्च के आयोजन के पीछे के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए मंत्री अग्निमित्रा पाल ने कहा कि यह पूरी तरह से महिलाओं की व्यक्तिगत और सामाजिक स्वतंत्रता के लिए निकाला जा रहा एक ऐतिहासिक मार्च है।

    उन्होंने पिछली सरकार पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि उस दौर में यह आम बात हो गई थी कि यदि छह या आठ साल की मासूम बच्ची के साथ भी कोई कुकृत्य होता था, तो उसके लिए भी सीधे तौर पर महिलाओं के चरित्र और उनके पहनावे को ही दोषी ठहरा दिया जाता था।

    महिलाओं को अक्सर यह सुनना पड़ता था कि वे रात को 9 बजे या 8 बजे घर से बाहर क्यों निकली थीं। उन्होंने दो टूक अंदाज में कहा कि अब वे इस तरह की बातें और अपमानजनक टिप्पणियां कतई बर्दाश्त नहीं करेंगी।

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