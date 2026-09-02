कोलकाता में अखबार के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी, शुभेंदु अधिकारी ने हेडलाइन को लेकर जताई थी आपत्ति

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक अखबार के दफ्तर के बाहर केसरिया कपड़े पहने 25-30 प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अखबार की हालिया कवरेज के खिलाफ नारे लगाए और मुख्य प्रवेश द्वार के पास बने दो खंभों पर केसरिया रंग पोत दिया।

प्रदर्शनकारी दोपहर करीब 1 बजे प्रफुल्ल सरकार स्ट्रीट पर स्थित अखबार के दफ्तर पहुंचे। मौके पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच, समूह के कुछ सदस्यों ने धरने पर बैठने से पहले मुख्य गेट पर केसरिया रंग का दुपट्टा (स्टोल) डाल दिया।

सफेद खंभों को केसरिया रंग से पोता प्रदर्शनकारियों ने हिंदी और बंगाली दोनों भाषाओं में नारे लगाए। लगभग 30 मिनट तक विरोध-प्रदर्शन करने के बाद प्रवेश द्वार के दोनों ओर बने दो सफेद खंभों पर केसरिया रंग लगा दिया। बाद में अखबार के मैनेजमेंट ने इस रंग को हटा दिया और एक घंटे के भीतर खंभों को उनके मूल रंग में वापस ला दिया।

बीजेपी ने क्या कहा? बीजेपी के प्रवक्ता देबजीत सरकार ने कहा, "मुझे नहीं पता कि वहां कौन-कौन गया था। केसरिया रंग पहनना कोई राजनीतिक पहचान नहीं हो सकती। अगर किसी खास व्यक्ति की पहचान होती है तो पार्टी उस पर टिप्पणी कर सकती है। हमारी पार्टी किसी भी जगह पर हमले का समर्थन नहीं करती है। हमें नहीं पता कि वहां कौन गया था, लेकिन हमारी पार्टी इसमें शामिल नहीं थी।"