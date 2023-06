Kolkata: अधीर के बिगड़े बोल, कहा- बकरीद के बाद बम-पिस्तौल लेकर सड़कों पर उतरेंगे, तृणमूल ने की कड़ी आलोचना

बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष ने पंचायत चुनाव के लिए केंद्रीय बलों की पूरी की पूरी 822 कंपनियों के बंगाल आने पर भी संदेह जताया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पंचायत चुनाव को प्रभावित करने की साजिश रच रही हैं। अधीर के बयान पर मुर्शिदाबाद के तृणमूल नेता अशोक दास ने कहा कि पार्टी ने ममता बनर्जी के नेतृत्व में वाममोर्चा के 34 वर्षों के आतंक का सफाया कर दिया।

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। पंचायत चुनाव में हो रही हिंसा के बीच बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने विवादास्पद बयान देते हुए कहा है कि उनकी पार्टी के नेता व समर्थक बकरीद के बाद बम-पिस्तौल लेकर सड़क पर उतरेंगे। अधीर के इस बयान की तृणमूल कांग्रेस ने कड़ी आलोचना करते हुए इसे लोगों में आतंक फैलाने की कोशिश बताया है। अधीर का विवादित बयान अधीर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अभी बकरीद का त्योहार है। उसके खत्म होने के बाद राज्य में हिंसा और बढ़ेगी। इसे देखते हुए उनकी पार्टी के नेता व समर्थक भी बम-पिस्तौल लेकर उतरेंगे। अधीर ने पंचायत चुनाव के लिए बंगाल आने वाले केंद्रीय बलों को राज्य पुलिस की ओर से गुमराह किए जाने की भी आशंका जताई। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बल के जवान बंगाल के रास्तों से परिचित नहीं हैं। पुलिस उन्हें गलत रास्तों पर भेजेगी। ऐसा ही होता आया है। मणिपुर जल रहा आग में : कांग्रेस अध्यक्ष बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष ने पंचायत चुनाव के लिए केंद्रीय बलों की पूरी की पूरी 822 कंपनियों के बंगाल आने पर भी संदेह जताया। उन्होंने कहा कि 822 कंपनियां मांग लेने से ही नहीं मिल पाएंगी। वे कहीं न कहीं ड्यूटी कर रही हैं। कश्मीर अशांत है। मणिपुर आग में जल रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पंचायत चुनाव को प्रभावित करने की साजिश रच रही हैं। कांग्रेस ने अदालत व राज्य चुनाव आयोग से बार-बार आवेदन किया है कि लोगों के अबाध तरीके से मतदान करने की व्यवस्था करें। अधीर के बयान पर मुर्शिदाबाद के तृणमूल नेता अशोक दास ने कहा कि पार्टी ने ममता बनर्जी के नेतृत्व में वाममोर्चा के 34 वर्षों के आतंक का सफाया कर दिया। जो बम-पिस्तौल का डर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वे दरअसल मूर्खों की दुनिया में वास करते हैं।

Edited By: Shashank Mishra