अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी को कांग्रेस में लौटने का न्योता, बोले- बंगाल में आपके नेतृत्व में काम करेंगे

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से तृणमूल कांग्रेस के विधायकों और सांसदों के साथ कांग्रेस में लौटने की अपील की। उन्होंने कहा कि बंगाल में कांग्रेस ममता के नेतृत्व में काम करने को तैयार है।

अधीर ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल के पास अब अलग संगठन बनाए रखने का अधिक आधार नहीं बचा है। ममता बनर्जी ने 1998 में कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस का गठन किया था। इसके बाद तृणमूल ने 2011 में वाममोर्चा के 34 वर्ष के शासन को समाप्त कर राज्य की सत्ता संभाली थी। अधीर के प्रस्ताव पर तृणमूल सांसद सौगत राय ने कहा कि तृणमूल अलग राजनीतिक दल है। यदि कांग्रेस नेतृत्व की ओर से औपचारिक प्रस्ताव आता है तो पार्टी में उस पर चर्चा की जाएगी।