दुर्गापूजा में वंचित बच्चों को घुमाएगा अदाणी ग्रुप, बंगाल की संस्कृति के संरक्षण की भी पहल

राज्य ब्यूरो, कोलकाता । दुर्गापूजा के दौरान सामाजिक रूप से वंचित लोगों को उत्सव की खुशियों से जोड़ने और बंगाल की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अदाणी समूह ने विशेष पहल की है।

इसके तहत 10 से 12 अक्टूबर तक दृष्टिबाधित, आटिस्टिक और दिव्यांग बच्चों, आदिवासी विद्यार्थियों, बेघर लोगों, विधवा महिलाओं और अन्य वंचित वर्गों के सदस्यों को कोलकाता के प्रमुख दुर्गापूजा पंडालों का भ्रमण कराया जाएगा।

विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से आयोजित इस कार्यक्रम के तहत 356 बच्चों को 500 रुपये प्रति बच्चा देने की भी योजना है।

सालभर सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजना

अदाणी समूह के बंगाल के मुख्य सलाहकार और सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी संजय खाड़े के नेतृत्व में इस पहल के तहत बंगाल की कला, संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है।