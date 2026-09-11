TMC नेता अभिषेक बनर्जी के PA सुमित राय गिरफ्तार, कई अन्य नेता भी जांच के घेरे में

राज्य ब्यूरो, कोलकाता । तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के करीबियों पर अलग-अलग मामलों में कार्रवाई तेज हुई है। गुरुवार को अभिषेक के कालीघाट स्थित आवास से जमीन भ्रष्टाचार मामले में उनके निजी सहायक सुमित राय की गिरफ्तारी के बाद यह सिलसिला फिर चर्चा में है।

जांच एजेंसियों के अनुसार, अभिषेक के करीबियों के खिलाफ जमीन, नियुक्ति, आर्थिक अनियमितता, रंगदारी और हिंसा समेत कई मामलों की जांच चल रही है। इनमें कालीघाट के काकू के नाम से चर्चित सुजयकृष्ण भद्र, तृणमूल नेता देबराज चक्रवर्ती, जहांगीर खान और शौकत मोल्ला शामिल हैं।

अभिषेक के निजी सहायक सुमित पर आरोप है कि प्रभावशाली राजनीतिक लोगों के साथ मिलकर शालबनी में बड़ी मात्रा में सरकारी जमीन को छोटे-छोटे हिस्सों में अवैध तरीके से बेचा गया। अभिषेक से जुड़े अन्य मामलों में भी सुमित की भूमिका की जांच की जा रही है।