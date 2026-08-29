बंगाल: कोलकाता में कैमक स्ट्रीट कार्यालय पर कब्जे का आरोप, अभिषेक बनर्जी को मकान मालकिन ने भेजा कानूनी नोटिस
तृणमूल महासचिव अभिषेक बनर्जी के कोलकाता स्थित कैमक स्ट्रीट कार्यालय पर मकान मालकिन ने दो मंजिलों पर अवैध कब्जे और किराया समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया है।
HighLights
कैमक स्ट्रीट कार्यालय पर दो मंजिलों के अवैध कब्जे का आरोप।
मकान मालकिन रमा गोयनका ने अभिषेक बनर्जी को नोटिस भेजा।
किराया समझौते का उल्लंघन और अवैध होर्डिंग का विवाद।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस (ममता गुट) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के कोलकाता के कैमक स्ट्रीट स्थित कार्यालय को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है।
अवैध होर्डिंग के बाद अब कार्यालय वाली इमारत की दो मंजिलों पर जबरन कब्जा बनाए रखने का आरोप सामने आया है।
मकान मालकिन रमा गोयनका की ओर से आरोप लगाया गया है कि राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर इमारत की दो मंजिलों पर कब्जा रखा गया है और किराया समझौते में तय शर्तों का पालन नहीं किया गया।
इस संबंध में अभिषेक को कानूनी नोटिस भेजे जाने की भी जानकारी दी गई है।
मकान मालकिन के अनुसार 9, कैमक स्ट्रीट स्थित इस इमारत को वर्ष 2020 में तृणमूल युवा कांग्रेस ने किराये पर लिया था। उनकी जानकारी या अनुमति के बिना इमारत पर होर्डिंग लगाया गया। किराये के समझौते पर वर्तमान में जेल में बंद तृणमूल नेता देबराज चक्रवर्ती ने हस्ताक्षर किए थे।
मालूम हो कि होर्डिंग को अवैध बताकर गत गुरुवार शाम पुलिस व कोलकाता नगर निगम के अधिकारियों ने हटाने की कोशिश की थी। इस दौरान कार्यालय के सुरक्षाकर्मियों के साथ उनकी धक्का-मुक्की हुई थी। इस मामले में अब तक कुल 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।