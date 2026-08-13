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    अभिषेक बनर्जी की और बढ़ीं मुश्किलें, हमले और अवैध खनन के दो मामलों में घिरे तृणमूल सांसद

    By Jagran News Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 03:57 PM (IST)

    तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी दो नए मामलों में घिर गए हैं, जिनमें भाजपा नेता पर हमले और सरकारी जमीन से अवैध मिट्टी-पेड़ बेचने के आरोप शामिल हैं। ...और पढ़ें

    टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी। (फोटो- पीटीआई।)

    टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी। (फोटो- पीटीआई।)

    HighLights

    1. भाजपा नेता पर हमले के मामले में शिकायत दर्ज।

    2. अवैध मिट्टी-पेड़ बेचने के मामले में जांच के आदेश।

    3. तृणमूल ने सभी आरोपों को राजनीतिक षड्यंत्र बताया।

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के हेवीवेट सांसद और तृणमूल के दूसरे सबसे ताकतवर नेता अभिषेक बनर्जी दो और मुकदमे में घिर गए हैं। दो अलग-अलग मामलों में उनके खिलाफ शिकंजा कसता नजर आ रहा है।

    एक तरफ जहां 2020 में भाजपा नेता शमिक भट्टाचार्य पर हुए जानलेवा हमले के मामले में उनके खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई गई है, वहीं दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद और नदिया में हजारों बीघा सरकारी जमीन से अवैध मिट्टी और पेड़ बेचने के गंभीर आरोपों पर अदालत ने पुलिस जांच के आदेश जारी कर दिए हैं।

    क्या आरोप लगाया गया?

    डायमंड हार्बर के भाजपा नेता अभिजीत दास उर्फ 'बॉबी' ने पुलिस को 10 पन्नों की विस्तृत चिट्ठी भेजकर आरोप लगाया है कि 2020 में शमिक भट्टाचार्य के काफिले पर हमला अभिषेक बनर्जी के इशारे पर ही हुआ था। इस शिकायत में अभिषेक समेत 78 लोगों को नामजद किया गया है।

    क्या है दूसरा मामला?

    दूसरी ओर, कृष्णनगर अदालत में दर्ज एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जज तरुण मंडल ने पुलिस को 33 हजार बीघा सरकारी जमीन से मिट्टी और कीमती पेड़ काटकर करोड़ों रुपये की हेराफेरी के मामले में निष्पक्ष जांच का निर्देश दिया है।

    याचिकाकर्ता का आरोप है कि 2016 से चल रहे इस खेल को सांसद का सीधा संरक्षण प्राप्त था। यद्यपि तृणमूल ने इसे विशुद्ध राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। इससे पहले अभिषेक के खिलाफ 16 मामले दर्ज है।

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