अभिषेक बनर्जी की और बढ़ीं मुश्किलें, हमले और अवैध खनन के दो मामलों में घिरे तृणमूल सांसद

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के हेवीवेट सांसद और तृणमूल के दूसरे सबसे ताकतवर नेता अभिषेक बनर्जी दो और मुकदमे में घिर गए हैं। दो अलग-अलग मामलों में उनके खिलाफ शिकंजा कसता नजर आ रहा है।

एक तरफ जहां 2020 में भाजपा नेता शमिक भट्टाचार्य पर हुए जानलेवा हमले के मामले में उनके खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई गई है, वहीं दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद और नदिया में हजारों बीघा सरकारी जमीन से अवैध मिट्टी और पेड़ बेचने के गंभीर आरोपों पर अदालत ने पुलिस जांच के आदेश जारी कर दिए हैं।

क्या आरोप लगाया गया? डायमंड हार्बर के भाजपा नेता अभिजीत दास उर्फ 'बॉबी' ने पुलिस को 10 पन्नों की विस्तृत चिट्ठी भेजकर आरोप लगाया है कि 2020 में शमिक भट्टाचार्य के काफिले पर हमला अभिषेक बनर्जी के इशारे पर ही हुआ था। इस शिकायत में अभिषेक समेत 78 लोगों को नामजद किया गया है।