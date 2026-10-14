अभिषेक बनर्जी से कोलकाता पुलिस ने की पूछताछ, होर्डिंग हटाने के दौरान पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की का आरोप

राज्य ब्यूरो, कोलकाता । कोलकाता के कैमक स्ट्रीट स्थित तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कार्यालय के बिलबोर्ड विवाद में सांसद अभिषेक बनर्जी से बुधवार को कोलकाता पुलिस ने पूछताछ की। डायमंड हार्बर के तृणमूल सांसद सुबह करीब 11.30 बजे पूछताछ के लिए शेक्सपियर सरणी थाने पहुंचे।

कोलकाता नगर निगम (केएमसी) की शिकायत के आधार पर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। यह मामला 27 अगस्त को कैमक स्ट्रीट स्थित एक इमारत से तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके चुनाव चिह्न वाला बिलबोर्ड हटाने के दौरान हुए विवाद से जुड़ा है। आरोप है कि बिलबोर्ड हटाने पहुंचे पुलिसकर्मियों और नगर निगम के कर्मचारियों के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की गई थी।