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    सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद CID के समक्ष पेश हुए अभिषेक बनर्जी के PA सुमित रॉय

    By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 08 Aug 2026 08:55 PM (IST)

    अभिषेक बनर्जी के निजी सचिव सुमित रॉय सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक मिलने के बाद सीआईडी के सामने पेश हुए। ...और पढ़ें

    CID के समक्ष पेश हुए अभिषेक बनर्जी के पीए (फोटो-पीटीआई)

    CID के समक्ष पेश हुए अभिषेक बनर्जी के पीए (फोटो-पीटीआई)

    HighLights

    1. सुमित रॉय सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत के बाद सीआईडी के सामने पेश।

    2. जमीन हड़पने और जाली दस्तावेजों के मामले में हो रही पूछताछ।

    3. कलकत्ता हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की थी।

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के निजी सचिव (पीए) सुमित रॉय लंबे समय की लुकाछिपी के बाद आखिरकार शनिवार सुबह सीआइडी के मुख्य कार्यालय भवानी भवन पहुंच गए।

    जमीन हड़पने और जाली दस्तावेजों के जरिए सरकारी जमीन बेचने के गंभीर मामलों में फरार चल रहे सुमित को सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक मिलने के बाद यह पूछताछ शुरू हुई है।

    कलकत्ता हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

    पश्चिम मेदिनीपुर के शालबनी थाने में दर्ज जमीन घोटाले के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद सुमित ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

    बीते छह अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उन्हें जांच में पूरा सहयोग करने की शर्त पर अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की।

    इस कानूनी राहत के आधार पर सीआइडी ने शुक्रवार शाम उनके दक्षिण कोलकाता स्थित आवास पर नोटिस चस्पा कर शनिवार सुबह 11 बजे तक पेश होने का निर्देश दिया था, जिसके अनुपालन में वह निर्धारित समय से पहले ही भवानी भवन हाजिर हो गए।

    गौरलतब है कि इससे पहले गिरफ्तारी वारंट और लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद पुलिस ने कालीघाट स्थित अभिषेक बनर्जी के आवास और श्रीरामपुर स्थित सुमित के ससुराल में ताबड़तोड़ छापेमारी की थी।

    हालांकि, अन्य मामलों में अभी भी कानूनी पेंच बने हुए हैं, लेकिन इस प्रमुख मामले में मिली अंतरिम राहत के बीच सीआइडी अधिकारियों द्वारा उनसे मैराथन पूछताछ की जा रही है।

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