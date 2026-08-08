सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद CID के समक्ष पेश हुए अभिषेक बनर्जी के PA सुमित रॉय

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के निजी सचिव (पीए) सुमित रॉय लंबे समय की लुकाछिपी के बाद आखिरकार शनिवार सुबह सीआइडी के मुख्य कार्यालय भवानी भवन पहुंच गए।

जमीन हड़पने और जाली दस्तावेजों के जरिए सरकारी जमीन बेचने के गंभीर मामलों में फरार चल रहे सुमित को सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक मिलने के बाद यह पूछताछ शुरू हुई है।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

पश्चिम मेदिनीपुर के शालबनी थाने में दर्ज जमीन घोटाले के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद सुमित ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।