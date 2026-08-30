कोलकाता: होर्डिंग हटाने पर हुई झड़प मामले में अभिषेक बनर्जी को नोटिस, 1 सितंबर को पेश होने का निर्देश

राज्य ब्यूरो, कोलकाता । तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के कैमक स्ट्रीट स्थित कार्यालय की छत से अवैध होर्डिंग हटाने को लेकर हुई झड़प मामले में कोलकाता पुलिस ने बनर्जी को नोटिस भेजा है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने रविवार को बताया कि शनिवार देर शाम अभिषेक बनर्जी के कालीघाट आवास पर उन्हें नोटिस सौंपा गया। डायमंड हार्बर से सांसद बनर्जी को इस मामले के सिलसिले में एक सितंबर, मंगलवार दोपहर में शेक्सपीयर सरणी थाने में जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है।

तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक को यह नोटिस बीते गुरुवार को पार्टी के चिह्न वाले एक होर्डिंग को हटाने को लेकर कोलकाता नगर निगम व पुलिस अधिकारियों और उनके कार्यालय के निजी सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई झड़प के मामले में भेजा गया है।

अधिकारियों के अनुसार, घटना के संबंध में तीन प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, जिनमें से दो में बनर्जी को आरोपित बनाया गया है। पार्टी के राज्यसभा सदस्य व राष्ट्रीय प्रवक्ता डेरेक ओ’ब्रायन और पूर्व विधायक हुमायूं कबीर के नाम भी प्राथमिकी में शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि डेरेक ओ’ब्रायन को भी रविवार को नोटिस दिया गया।

मालूम हो कि गुरुवार को अभिषेक बनर्जी के कैमक स्ट्रीट स्थित कार्यालय के निजी सुरक्षाकर्मियों, उनके समर्थकों और पार्टी के कुछ नेताओं की पुलिस तथा कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के अधिकारियों के साथ झड़प हुई। वे अधिकारियों को कार्यालय में प्रवेश करने और वहां लगे अनधिकृत बिलबोर्ड (होर्डिंग) को हटाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे।

तृणमूल के चिह्न वाला यह होर्डिंग इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर सड़क की ओर लोहे के ढांचे पर लगाया गया था। बाधाओं के बीच पुलिस द्वारा जबरन अंदर प्रवेश करने के बाद केएमसी के कर्मचारियों ने आखिरकार उक्त होर्डिंग को हटा दिया था।