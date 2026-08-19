बंगाल: अभिषेक बनर्जी के निजी बैंक खाते फ्रीज मामले में सुनवाई टली, हाई कोर्ट ने बैंक से मांगी रिपोर्ट
तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के निजी बैंक खाते फ्रीज करने के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई है।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद अभिषेक बनर्जी के व्यक्तिगत बैंक खातों को फ्रीज किए जाने के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में दायर याचिका पर बुधवार को होने वाली सुनवाई एक दिन के लिए टल गई है।
न्यायमूर्ति कृष्ण राव की अदालत अब इस मामले की सुनवाई गुरुवार को करेगी। अदालत ने संबंधित बैंक प्राधिकारियों को इस बात का निर्देश दिया है कि वे गुरुवार को ही खातों को सील करने या फ्रीज करने के कारणों से जुड़ी पूरी रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करें।
इससे पहले, सोमवार को अभिषेक बनर्जी के अधिवक्ता अयन भट्टाचार्य ने न्यायमूर्ति राव की अदालत का ध्यान इस विषय की ओर आकर्षित करते हुए तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था।
उन्होंने अदालत को बताया कि तृणमूल नेता को इलाज के लिए आगामी दिनों में विदेश जाना है, जिसके ठीक पहले उनके निजी बैंक खातों को अचानक फ्रीज कर दिया गया है, और बैंक की ओर से इस कार्रवाई के पीछे का ठोस कारण तक नहीं बताया गया है।
अभिषेक के वकील ने सवाल उठाया कि बिना किसी पूर्व कानूनी प्रक्रिया या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 107 का पालन किए बिना किसी के बैंक खाते इस तरह कैसे रोके जा सकते हैं।
दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट पहले ही अभिषेक बनर्जी को तीन सप्ताह के लिए विदेश जाकर अपना इलाज कराने की सशर्त अनुमति दे चुका है। अदालत की इस नई प्रक्रिया के बाद अब सबकी निगाहें गुरुवार को बैंक की तरफ से पेश होने वाली रिपोर्ट और हाई कोर्ट के अगले रुख पर टिकी हुई हैं।