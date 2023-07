Bengal Panchayat Elections: पंचायत चुनाव में नहीं लड़ पाएंगे 82 ISF प्रत्याशी, कलकत्ता हाई कोर्ट ने लगाई रोक

26 जून को जस्टिस सिन्हा की बेंच में भांगड़ के 82 आइएसएफ प्रत्याशियों का मामला सुनवाई के लिए आया था। उस दिन याचिकाकर्ताओं की ओर से न्यायाधीश को बताया गया था कि नामांकन जमा करने के बाद उनके नाम आयोग की वेबसाइट पर थे। लेकिन नामांकन वापस लेने की तिथि बीतने के बाद देखा गया कि आयोग की वेबसाइट पर अब उनके नाम नहीं हैं।

एकलपीठ के फैसले पर दो जजों की खंडपीठ ने लगाई फिलहाल रोक, 15 दिनों बाद होगी फिर सुनवाई।

Your browser does not support the audio element.

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। बंगाल पंचायत चुनाव के मतदान से पहले इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आइएसएफ) को बड़ा झटका लगा है। नामांकन जमा करने के बावजूद भांगड़ के 82 आइएसएफ प्रत्याशी पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को यह आदेश जारी किया है। हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकलपीठ ने आयोग को इन उम्मीदवारों को पहले चुनाव लड़ने की अनुमति देने का निर्देश दिया था, लेकिन मंगलवार को हाई कोर्ट की खंडपीठ ने जस्टिस सिन्हा के आदेश पर रोक लगा दी। 15 दिनों के बाद फिर होगी सुनवाई भांगड़ के 82 प्रत्याशियों ने सोमवार को हाई कोर्ट में मामला दायर किया था कि एकलपीठ की जज सिन्हा के निर्देश के बावजूद चुनाव आयोग ने उनके नामांकन खारिज कर दिया। इस बीच राज्य चुनाव आयोग ने जज सिन्हा के निर्देश के खिलाफ दो जजों की खंडपीठ में अपील की थी। जिस पर मंगलवार को सुनवाई के बाद फिलहाल रोक लगा दी है और 15 दिनों के बाद फिर से सुनवाई होगी। कई दिन पहले याचिकाकर्ताओं ने पंचायत चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट से उनका नाम हटा दिया गया था। इसके बाद इन लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस पर जज सिन्हा ने आयोग को 48 घंटे के भीतर शिकायत पर गौर करने का निर्देश दिया था। साथ ही जज ने कहा था कि अगर आइएसएफ उम्मीदवारों के आरोप सही हैं तो आयोग को उन्हें भी चुनाव में हिस्सा लेने का मौका देना चाहिए। परंतु, इसके बाद भी उनका नामांकन स्वीकार नहीं किया गया। इसे लेकर आइएसएफ प्रत्याशियों ने फिर से जज सिन्हा के समक्ष याचिका दायर की थी। वहीं चुनाव आयोग ने एकलपीठ के फैसले को जस्टिस देबांग्शु बसाक और जस्टिस राय चट्टोपाध्याय की खंडपीठ में चुनौती दी। इसके बाद खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी। इस मामले की 15 दिन बाद सुनवाई होगी। ऐसे में आठ जुलाई को होने वाले चुनाव में ये प्रत्याशी खड़ा नहीं पाएंगे।

Edited By: Shashank Mishra