बंगाल: सिलीगुड़ी जेल में बंद 60 बांग्लादेशी कैदियों ने मांगी भारत की नागरिकता, CAA के तहत दी अर्जी

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी। दार्जिलिंग जिले के अधीन सिलीगुड़ी जेल में बंद 60 बांग्लादेशी घुसपैठियों ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के तहत भारतीय नागरिकता देने की मांग की है। यह सभी हिंदू हैं।

हालांकि इनमें से छह बांग्लादेशियों को अभी कलकत्ता हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है।

इस कानून के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए अल्पसंख्यक समुदाय को नागरिकता देने का प्रविधान है। यह सभी आवेदन पिछले तीन से चार महीने में हुए हैं। जेल से ही इन लोगों ने आवेदन किया है।

सिलीगुड़ी कोर्ट के अधिवक्ता ऋषभ केसरी ने बताया कि बांग्लादेश निवासी सबूज दास वर्ष 2017 में अपने परिवार के साथ भारत आया था। अगस्त 2025 में बागडोगरा थाना पुलिस ने घुसपैठिया बताते हुए उनके परिवार के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया था।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने 11 अगस्त को इन सभी को जमानत दे दी। इन लोगों ने उत्पीड़न के डर से वापस बांग्लादेश जाने से इनकार कर दिया है। फिलहाल यह हिंदू संगठनों की मदद से बागडोगरा इलाके में रह रहे हैं।

बजरंग दल दार्जिलिंग जिला कमेटी के सह-संयोजक मिथलेश गोहर ने बताया कि गौ रक्षा से जुड़े एक मामले में वह जेल गए थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात भारत में घुसपैठ के आरोप में गिरफ्तार सबूज दास से हुई। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता बिराज बिस्वास को इसकी जानकारी दी थी।