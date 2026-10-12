बंगाल: मुर्शिदाबाद के गर्ल्स हॉस्टल में पनीर की सब्जी खाने से 44 छात्राएं बीमार, नशीला पदार्थ मिलाने का आरोप

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। मुर्शिदाबाद के बहरमपुर में टेक्सटाइल कालेज मोड़ के पास स्थित केंद्रीय अनुसूचित जाति गर्ल्स हास्टल में कथित तौर पर नशीला पदार्थ मिलाए गए पनीर की सब्जी खाने से कम से कम 44 छात्राएं बीमार पड़ गईं।

छात्राओं ने चक्कर आने, जी मिचलाने और बार-बार गला सूखने की शिकायत की। कुछ छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भोजन में नशीला पदार्थ मिलाने के आरोप में पुलिस ने हास्टल के एक रसोइये को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। हालांकि, भोजन में क्या मिलाया गया था, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है।

छात्राओं के अनुसार, शनिवार रात खाना खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। शुरुआत में उन्हें खाद्य विषाक्तता की आशंका हुई, लेकिन बाद में कुछ छात्राओं ने आरोप लगाया कि रात के भोजन में नशीला पदार्थ मिलाया गया था। उनका दावा है कि पनीर की सब्जी तैयार करते समय रसोइये ने उसमें कुछ मिलाया था। जिन दो छात्राओं ने यह सब्जी नहीं खाई, उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई।

हास्टल की रसोई के सीसीटीवी फुटेज में आरोपित रसोइये को कड़ाही में कुछ मिलाते हुए देखा गया है। हालांकि, फुटेज की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और उसमें दिखाई देने वाली गतिविधि से किसी नशीले पदार्थ की पहचान नहीं की जा सकती।

छात्राओं की शिकायत पर जांच शुरू छात्राओं के बीमार होने की सूचना मिलने पर अभिभावक हास्टल पहुंचे। कुछ छात्राओं को मुर्शिदाबाद मेडिकल कालेज अस्पताल ले जाया गया। कुछ छात्राओं ने बहरमपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि आरोपों की जांच की जा रही है और हिरासत में लिए गए रसोइये से पूछताछ हो रही है।