गुवाहाटी से विजयवाड़ा जा रहे 4 रोहिंग्या गिरफ्तार, अवैध तरीके से भारत में किया था प्रवेश

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी। एनजेपी जीआरपी ने गुरुवार रात कार्रवाई करते हुए ट्रेन से चार रोहिंग्या नागरिकों को गिरफ्तार किया। चारों पर अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करने का आरोप है। शुक्रवार को सभी आरोपितों को जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया।

गिरफ्तार आरोपितों की पहचान एनामुल हुसैन (23), नूर काहिमा (20), एनायत उल्लाह (23) और जैनू बीबी (21) के रूप में हुई है। जानकारी मिली है कि चारों वर्ष 2017 से बांग्लादेश के काक्स बाजार स्थित जामतली और कुतुपालोंग शरणार्थी शिविर में रह रहे थे। आरोप है कि 19 अगस्त 2026 को चारों ने अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करने के बाद असम के गुवाहाटी पहुंचे।

जीआरपी सूत्रों की माने तो 20 अगस्त को चारों विजयवाड़ा जाने के उद्देश्य से गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से 22504 डाउन विवेक एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुए। ट्रेन के एनजेपी स्टेशन पहुंचने पर गुरुवार रात जीआरपी ने जांच के दौरान चारों को सामने के जरनल डिब्बे से पकड़ लिया।