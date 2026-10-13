सोशल मीडिया पर दोस्ती कर बांग्लादेशी किशोरी को बुलाया भारत, देह व्यापार के आरोप में 4 आरोपियों को 10 साल की सजा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता । बांग्लादेश की 14 वर्षीय किशोरी को प्रेमजाल में फंसाकर अवैध तरीके से भारत लाने और उसे देह व्यापार के अड्डे पर बेचने के मामले में बारासात की विशेष पोक्सो अदालत ने चार दोषियों को 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही पीड़िता को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है। अदालत के अनुसार, घटना 2024 की है। 16 अप्रैल को मिजानुर गाजी की मदद से सीमा सुरक्षा बल की नजरों से बचाकर किशोरी को अवैध तरीके से भारत लाया गया था। आरोप था कि यहां उसे बंधक बनाकर शारीरिक प्रताड़ना दी गई और बाद में देह व्यापार के अड्डे पर बेच दिया गया।