बंगाल में पार्टी कार्यकर्ता की हत्या में चार भाजपाई गिरफ्तार, निलंबित नेता भी पुलिस की गिरफ्त में

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर में पार्टी के पुराने और सक्रिय कार्यकर्ता बापी प्रामाणिक की हत्या के मामले में भाजपा के ही चार सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है।

इनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सुजन मंडल भी शामिल है, जिसे पार्टी पहले ही निलंबित कर चुकी है। बारुईपुर पुलिस ने सोमवार रात उत्तर टांगड़बेड़िया में छापेमारी कर चारों को गिरफ्तार किया। उन्हें मंगलवार को बारुईपुर अदालत में पेश किया गया।

निलंबित भाजपा नेता सुजन मंडल सहित चार गिरफ्तार पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपितों के नाम सुजन मंडल, कृष्ण मंडल, कनक मंडल और अनिल नाइया हैं। सभी उत्तर टांगड़बेड़िया के निवासी बताए गए हैं। रविवार रात बापी को फोन कर घर से बुलाया गया था। आरोप है कि रास्ते में उनके साथ मारपीट की गई और धारदार हथियार से भी हमला किया गया।

गंभीर रूप से घायल बापी की मौत हो गई। बापी के परिवार ने सुजन मंडल को मुख्य आरोपित बताते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। परिवार का आरोप है कि सुजन ने तृणमूल समर्थित बदमाशों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। इसके आधार पर पुलिस ने पहले चारों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। बयानों में विसंगति मिलने पर उनकी गिरफ्तारी की गई।

पुलिस ने सुजन को बताया मुख्य साजिशकर्ता पुलिस का दावा है कि हत्या की साजिश में सुजन मंडल की मुख्य भूमिका है। हालांकि भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष का कहना है कि सुजन अब पार्टी का सदस्य नहीं है और उसे पहले ही निलंबित किया जा चुका है। स्थानीय लोगों के अनुसार बापी लंबे समय से भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता थे।