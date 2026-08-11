कोलकाता के सरकारी स्कूल की 31 छात्राएं अचानक पड़ीं बीमार, अस्पताल में भर्ती

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कोलकाता स्थित पार्क इंस्टीट्यूशन फार गर्ल्स नामक सरकारी स्कूल की 31 छात्राएं अचानक बीमार पड़ गईं। बुखार, पेट दर्द और उल्टी की शिकायत में छात्राओं को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

छात्राओं के बीमार पड़ने का वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। स्कूल में दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन और पानी के नमूने लेकर जांच शुरू की गई है। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री शारद्वत मुखर्जी ने अस्पताल जाकर छात्राओं का हाल जाना।