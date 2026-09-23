बांकुड़ा में तीन माओवादी नेताओं ने हथियारों के साथ किया आत्मसमर्पण

राज्य ब्यूरो,कोलकाता। बंगाल के बांकुड़ा जिले में बुधवार को भाकपा (माओवादी) के तीन नेताओं ने हथियारों के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। इनमें दो महिलाएं शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, तीनों करीब दो दशक से माओवादी गतिविधियों से जुड़े थे और उनके खिलाफ 75 से अधिक मामले दर्ज हैं।

पुलिस के अनुसार, जाबा महतो उर्फ बुलु और नयनतारा साहू उर्फ मीता संगठन की जोनल कमेटी की सदस्य थीं। रामप्रसाद मंडी उर्फ सचिन बंगाल, झारखंड और ओडिशा क्षेत्र की रीजनल कमेटी का सदस्य था। तीनों बांकुड़ा, पुरुलिया, झाड़ग्राम और पश्चिम मेदिनीपुर के अलावा झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में सक्रिय थे। उनके खिलाफ यूएपीए, हथियार और विस्फोटक कानूनों के तहत भी मामले दर्ज हैं।