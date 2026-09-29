292 ग्राम ब्राउन शुगर, एक लाख से ज्यादा कैश... सिलीगुड़ी में लग्जरी कार से नशीले पदार्थ की तस्करी, तीन लोग गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी। पुलिस की नजरों से बचकर नशीले पदार्थ की बड़ी खेप सिलीगुड़ी पहुंचाने की कोशिश कर रहे तीन आरोपित एसओजी और बागडोगरा थाना पुलिस के हत्थे चढ़ गए।

डिलीवरी से पहले बागडोगरा थाना की पुलिस ने मंगलवार सुबह गुप्त सूचना के आधार पर एशियन हाईवे के केस्टोपुर इलाके से तीन लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपितों में एक महिला भी शामिल है। तस्करी में इस्तेमाल होने वाले लग्जरी कार को भी पुलिस ने जब्त किया है।