पश्चिम बंगाल: मालदा मेडिकल कॉलेज में 10 नवजातों की मौत से हड़कंप, स्वास्थ्य विभाग ने मांगी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, मालदा। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज के बाद अब मालदा मेडिकल कॉलेज में नवजात शिशुओं की मौत का मामला सामने आया है। एक दिन में 10 नवजात की मौत से हड़कंप है।

आरोप है कि शुरुआत में मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने घटना को छिपाने की कोशिश की। स्वास्थ्य विभाग ने जब कार्रवाई शुरू की तो इसका पता चला। राज्य स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय ने इसकी पूरी रिपोर्ट मांगी है।

मालदा मेडिकल कॉलेज में प्रसूताओं और नवजातों के लिए 1120 बेड का एक अलग भवन है। इसे तृणमूल शासन काल में ‘मातृमा’ नाम दिया गया था। यहीं नवजातों की मौत हुई है। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि जिन 10 नवजातों की मौत हुई, उनमें से आठ बच्चों को गंभीर हालत में अन्य जगहों से यहां रेफर किया गया था।

अस्पताल सूत्रों के अनुसार डेथ सर्टिफिकेट में मौत के कारणों में सांस की तकलीफ, पीलिया आदि का जिक्र किया है। एक ही दिन में 10 नवजात की मौत की खबर सामने आने के बाद स्वास्थ्य भवन ने जांच शुरू कर दी।