पश्चिम बंगाल: मालदा मेडिकल कॉलेज में 10 नवजातों की मौत से हड़कंप, स्वास्थ्य विभाग ने मांगी रिपोर्ट
मालदा मेडिकल कॉलेज में एक दिन में 10 नवजातों की मौत से हड़कंप मच गया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है।
HighLights
मालदा मेडिकल कॉलेज में एक दिन में 10 नवजातों की मौत।
स्वास्थ्य विभाग ने घटना की पूरी रिपोर्ट मांगी, जांच शुरू।
अस्पताल पर घटना छिपाने का आरोप, 8 बच्चे रेफर किए गए थे।
जागरण संवाददाता, मालदा। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज के बाद अब मालदा मेडिकल कॉलेज में नवजात शिशुओं की मौत का मामला सामने आया है। एक दिन में 10 नवजात की मौत से हड़कंप है।
आरोप है कि शुरुआत में मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने घटना को छिपाने की कोशिश की। स्वास्थ्य विभाग ने जब कार्रवाई शुरू की तो इसका पता चला। राज्य स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय ने इसकी पूरी रिपोर्ट मांगी है।
मालदा मेडिकल कॉलेज में प्रसूताओं और नवजातों के लिए 1120 बेड का एक अलग भवन है। इसे तृणमूल शासन काल में ‘मातृमा’ नाम दिया गया था। यहीं नवजातों की मौत हुई है। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि जिन 10 नवजातों की मौत हुई, उनमें से आठ बच्चों को गंभीर हालत में अन्य जगहों से यहां रेफर किया गया था।
अस्पताल सूत्रों के अनुसार डेथ सर्टिफिकेट में मौत के कारणों में सांस की तकलीफ, पीलिया आदि का जिक्र किया है। एक ही दिन में 10 नवजात की मौत की खबर सामने आने के बाद स्वास्थ्य भवन ने जांच शुरू कर दी।
मालदा मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक प्रसेनजीत ने बताया कि 10 बच्चों में से सिर्फ दो का जन्म मेडिकल कॉलेज में हुआ था। बाकी बच्चों को गंभीर हालत में बाहर से रेफर किया गया था।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य भवन ने रिपोर्ट मांगी है। फिलहाल प्रारंभिक रिपोर्ट भेज दी गई है और पूर्ण रिपोर्ट बाद में भेजी जाएगी। आरोप है कि शुरुआत में मालदा मेडिकल कॉलेज प्रबंधन इस मामले को सार्वजनिक नहीं करना चाहता था। लेकिन कुछ दिनों बाद स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर मृत्यु संबंधी आंकड़े अपलोड हुए तो इसका पता चला।