बेंगलुरु से भागकर बंगाल में छिपे 10 बांग्लादेशी घुसपैठिये, पुलिस ने किया गिरफ्तार
बंगाल पुलिस ने दक्षिण 24 परगना से 10 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है, जो बेंगलुरु में पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए यहां छिपे थे।
HighLights
बंगाल में 10 बांग्लादेशी घुसपैठिये गिरफ्तार
बेंगलुरु में पुलिस कार्रवाई से भागकर छिपे थे
कानूनी प्रक्रिया के बाद बांग्लादेश वापस भेजे जाएंगे
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल पुलिस ने महानगर से सटे दक्षिण 24 परगना जिले से 10 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग बेंगलुरु में पुलिस की धरपकड़ से घबराकर बंगाल में शरण लेने के लिए पहुंचे थे।
पकड़े गए इन सभी घुसपैठियों को फिलहाल होल्डिंग सेंटर भेज दिया गया है, जहां से कानूनी प्रक्रिया पूरी कर इन्हें जल्द ही बांग्लादेश 'पुशबैक' किया जाएगा। गिरफ्तार लोगों में दो बच्चे, तीन महिलाएं और पांच पुरुष शामिल हैं।
बंगाल से किए गए गिरफ्तार
जांच के दौरान इनके पास से बांग्लादेश के राष्ट्रीय पहचान पत्र भी बरामद हुए हैं। पूछताछ में उन्होंने खुद स्वीकार किया कि वे बेंगलुरु में काम करते थे और पुलिस कार्रवाई के डर से यहां आकर छिपे थे।
बुधवार रात गुप्त सूचना के आधार पर रायदीघी थाना पुलिस ने नगेंद्रपुर इलाके में छापेमारी कर इन लोगों को एक रिश्तेदार के घर से पकड़ा। सभी को जिले के लक्ष्मीकांतपुर स्थित होल्डिंग सेंटर में रखा गया है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तार सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं और बांग्लादेश के फिरोजपुर जिले के निवासी हैं। करीब छह साल पहले ये अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए थे और रोजगार की तलाश में बेंगलुरु चले गए थे, जहां वे कबाड़ का काम करते थे।
हाल ही में बेंगलुरु में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू होने के बाद ये परिवार वहां से भाग निकला।
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