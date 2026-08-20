बेंगलुरु से भागकर बंगाल में छिपे 10 बांग्लादेशी घुसपैठिये, पुलिस ने किया गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल पुलिस ने महानगर से सटे दक्षिण 24 परगना जिले से 10 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग बेंगलुरु में पुलिस की धरपकड़ से घबराकर बंगाल में शरण लेने के लिए पहुंचे थे।

पकड़े गए इन सभी घुसपैठियों को फिलहाल होल्डिंग सेंटर भेज दिया गया है, जहां से कानूनी प्रक्रिया पूरी कर इन्हें जल्द ही बांग्लादेश 'पुशबैक' किया जाएगा। गिरफ्तार लोगों में दो बच्चे, तीन महिलाएं और पांच पुरुष शामिल हैं।

बंगाल से किए गए गिरफ्तार

जांच के दौरान इनके पास से बांग्लादेश के राष्ट्रीय पहचान पत्र भी बरामद हुए हैं। पूछताछ में उन्होंने खुद स्वीकार किया कि वे बेंगलुरु में काम करते थे और पुलिस कार्रवाई के डर से यहां आकर छिपे थे।