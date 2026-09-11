गोद में मासूम और बैग में एक करोड़ का याबा, STF ने सिलीगुड़ी में दो महिलाओं समेत 4 तस्करों को दबोचा

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी । मासूमों को ढाल बनाकर याबा तस्करी की साजिश पर एसटीएफ ने पानी फेर दिया। गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ की सिलीगुड़ी यूनिट ने जीआरपी के साथ संयुक्त अभियान चलाकर एनजेपी स्टेशन से दो महिला समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया। इनके बैग से कुल ढाई किलो याबा टैबलेट बरामद हुआ है।

एनडीपीएस एक्ट के तहत याबा टैबलेट जब्त कर गुरुवार चारों को जलपाईगुड़ी जिला अदालत में पेश किया गया है। इस नेटवर्क की कड़ी खंगालने को एसटीएफ ने अदालत से आरोपितों की रिमांड मांगी है। आरोपितों के नाम सैफुल हक, इस्माइल अली, लवली बीबी और रोजिना खातून है। आरोपितों में शामिल सैफुल और इस्माइल कूचबिहार जिले के दिनहाटा थाना अंतर्गत मरीचबाड़ी और दोनों महिलाएं रथिनंदन इलाके की निवासी हैं। एसटीएफ की माने तो बच्चों को गोद में लेकर महिलाओं ने इन दो लोगों के साथ परिवार के वेश में याबा टैबलेट की डिलीवरी देने निकली थी। कूचबिहार से से एनजेपी और यहां से ट्रेन से आगे रवाना होने की साजिश थी।

लेकिन सूचना के आधार पर एसटीएफ की सिलीगुड़ी यूनिट ने एनजेपी जीआरपी के साथ संयुक्त अभियान चलाकर शुक्रवार सुबह स्टेशन से चारों को दबोच लिया। तलाशी के दौरान शुरू होते तीन पिट्ठू बैग और एक लेडीज बैग से याबा टैबलेट का दस पैकेट बरामद हुआ। जिसका वजन ढाई किलोग्राम है।