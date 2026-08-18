बंगाल: शादी के बाद ही मायके चली गई पत्नी, नहीं मानी तो पति ने कर दिया मर्डर

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी। धारदार हथियार से गला रेतकर युवक ने पहले अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद खुद जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया।

सनसनीखेज घटना मंगलवार तड़के भोरर आलो थाना अंतर्गत आमबाड़ी के भोटपाड़ा इलाके में हुई। मृतका की पहचान सोनाली विश्वास (26) के रूप में हुई है। वहीं उसका पति भवतोष विश्वास गंभीर हालत में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती है।

पुलिस सूत्रों की माने तो मंगलवार सुबह स्थानीय लोगों ने एक इमारत की छत पर महिला को खून से लथपथ हालत में पड़ा देखा। उसके पास ही धारदार हथियार पड़े थे। वहीं कुछ दूरी पर उसका पति भी अचेत अवस्था में पड़ा मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।