आद्रा रेल मंडल में रोलिंग ब्लॉक, छह मेमू ट्रेनें रद; झारखंड-बंगाल के यात्रियों की बढ़ी परेशानी

जागरण संवाददाता,आसनसोल। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में आवश्यक अनुरक्षण कार्य को लेकर 10 से 16 अगस्त तक एक सप्ताह का रोलिंग ब्लॉक कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके कारण इस अवधि में करीब आधा दर्जन मेमू ट्रेनों का परिचालन रद रहेगा।

वहीं, कुछ ट्रेनों का आंशिक समापन किया जाएगा। ट्रेनों के रद और आंशिक परिचालन से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ने की संभावना है। रेलवे के इस निर्णय का असर पश्चिम बंगाल के साथ-साथ झारखंड के यात्रियों पर भी पड़ेगा। आद्रा मंडल से होकर चलने वाली कई लोकल और मेमू ट्रेनें यात्रियों के लिए आवागमन का प्रमुख साधन हैं। इनके रद रहने से नौकरी, कारोबार और अन्य जरूरी कार्यों के लिए यात्रा करने वाले लोगों को वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ेगा। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले अपनी ट्रेन के परिचालन की स्थिति जांच लेने की अपील की है।

रद रहने वाली मेमू ट्रेनें 68046/68045 आसनसोल–आद्रा–आसनसोल मेमू — 13, 14 एवं 16 अगस्त को रद रहेगी।

— 13, 14 एवं 16 अगस्त को रद रहेगी। 68090/68089 आद्रा–मिदनापुर–आद्रा मेमू — 11, 14 एवं 16 अगस्त को रद रहेगी।

— 11, 14 एवं 16 अगस्त को रद रहेगी। 68077/68078 आद्रा–भागा–आद्रा मेमू — 16 अगस्त को रद रहेगी।

— 16 अगस्त को रद रहेगी। 63594/63593 आसनसोल–पुरुलिया–आसनसोल मेमू — 12 एवं 13 अगस्त को रद रहेगी।

— 12 एवं 13 अगस्त को रद रहेगी। 68023/68024 झाड़ग्राम–पुरुलिया–झाड़ग्राम मेमू — 11 एवं 13 अगस्त को रद रहेगी।

— 11 एवं 13 अगस्त को रद रहेगी। 68056 टाटानगर–आसनसोल मेमू — 16 अगस्त को रद रहेगी।

इसके अलावा 63594/63593 (आसनसोल–पुरुलिया–आसनसोल) मेमू 11, 14 एवं 16 अगस्त को आद्रा में आंशिक रूप से सेवा समाप्त करेगी और यही से प्रारंभ होगी। इस अवधि में इस ट्रेन की परिसेवा आद्रा–पुरुलिया–आद्रा खंड में रद रहेगी।